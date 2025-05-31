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明起2地先變天　下周二鋒面壓境「雷雨襲全台」

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下周又有鋒面壓境，周二和周三雨最大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(31日)端午節水氣減少，天氣穩定，氣溫回升，不過明天起又要變天，南部和東部有雨，下周二和下周三再有一道鋒面壓境，各地有陣雨或雷雨，下周四鋒面雖南移到巴士海峽，降雨較緩和，但各地仍有降雨機會。

中央氣象署預報員張承傳表示，今天台灣附近水氣相對較少，天氣比較穩定，明天南方雲系、西南風加上鋒面影響，降雨開始越來越明顯。

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今天各地多雲到晴，風向偏東南到南風，張承傳說明，今天僅花東、恆春半島有局部短暫降雨，台東、恆春半島晚上降雨將更明顯，越晚東南部、恆春半島的雨勢有機會比白天大，午後山區有短暫雷陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼今天和未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢上，張承傳進一步指出，明天南方雲系北移影響，南部、東半部、東南部和中部山區不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區上半天多雲到晴，午後山區和平地有局部短暫雷陣雨，南部和午後各山區雨勢較大。

下周一受西南風影響，張承傳表示，中南部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後山區為局部短暫雷陣雨，中部山區和南部山區則有局部大雨。

下周二到下周三受鋒面影響，張承傳表示，各地有短暫陣雨或雷雨，特別是西半部和各山區有局部大雨；下周四鋒面慢慢移到巴士海峽，降雨比下周二、三趨緩，但各地有局部短暫陣雨，中南部有雷雨；下周五鋒面遠離台灣，風向轉偏東風，東半部仍有局部短暫陣雨，西半部大致多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張承傳分析，今天東北季風減弱，風向偏南風，下周一之前溫度將持續回升，西半部高溫可到32到34度，東半部高溫28到30度；下周一西南風較強，北部包括大台北高溫可到35到36度。

下周二至下周四等這3天受鋒面降雨影響，加上周三和周四吹東北風，氣溫下降。張承傳表示，北部、東半部高溫約28到30度，中南部30到31度，天氣較舒適，下周五降雨減少，風向轉偏東風，氣溫將再回升。

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