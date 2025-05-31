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小三風波狂燒！啦啦隊女孩「缺席活動」...本人曝原因：向大家致歉

▲▼Dora 。（圖／翻攝自Facebook／Dora.是小葳葳呀～）

▲Dora。（圖／翻攝自Facebook／Dora.是小葳葳呀～）

記者曾筠淇／綜合報導

律師李怡貞先前在節目中爆料，有個現役啦啦隊女孩介入他人婚姻，甚至懷孕、墮胎。由於李怡貞給出多個線索，因此不少人都瘋狂猜測這個小三到底是誰？巧的是，樂天女孩Dora突然取消出席高雄端午划龍舟活動，引發聯想，而她其實有透過社群曝光缺席原因。

李怡貞先前在《11點熱吵店》上爆料，有個啦啦隊女孩與「富可敵國」的富商發展不正當關係，正宮授權她將此事公開。因此，她也整理出關於女孩的線索，包含：

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1.曾經或目前在樂X球團
2.長髮
3.形象甜美可愛
4.身高不足160公分
5.知名度高
6.廁所唱歌直播
7.遊艇也去坐
8.流產藥丟家裡
9.家裡曬內褲
10.曾同框林襄以及登上吳宗憲與小S（徐熙娣）節目及《11點熱吵店》
11.帶寵物偷偷侵門踏戶造成未成年子女過敏

之後，被許多網友點名的禾羽、琳妲、孟潔、艾融，都透過社群平台發聲闢謠。樂天29日也發出聲明，「球團尊重每位女孩的私人生活與交友情況，有關近期對於樂天女孩成員的揣測與指控，球團不予評論並呼籲外界尊重個人隱私，謝謝各界關心」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram／dodo.ra_h）

▲Dora說明缺席活動的原因。（圖／翻攝自Instagram／dodo.ra_h）

後來又有網友注意到，樂天另一名女孩Dora本來要參與高雄端午划龍舟活動，但卻忽然取消出席，引發外界聯想。對此，經紀人王映策說，「私人問題不予回應」。

事實上，Dora本人雖未針對緋聞正面回應，但有在IG上說明缺席活動的原因，「不好意思在晚上打擾大家，因身體狀況不佳，原定明日（指31日）的划龍舟行程我將無法出席，特此向大家說明與致歉。雖然我無法親臨現場，但仍誠摯邀請大家前往替團隊夥伴們加油打氣！也預祝大家端午佳節愉快，平安健康」。粉絲則按愛心、表達驚訝，或以「肌肉」的emoji回應Dora。

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關鍵字：

啦啦隊富商Dora高雄端午缺席

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