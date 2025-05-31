墾丁擠爆「愛罵又愛去」　網看傻！她曝現況：比夜市貴10、20元

▲端午連假人潮湧入墾丁大街 。（圖／翻攝高雄美食地圖）



網搜小組／劉維榛報導

昨（30日）是端午連假第一天，熱門景點都是人！臉書粉專《高雄美食地圖》拍下墾丁大街盛況，引來1.6萬人直呼，「台灣人真的好奇怪！每次都說墾丁貴什麼的，還不是一堆人」、「大家都在罵墾丁，但連假還是往墾丁跑」；但也有網友反駁，業者都有標價，也有便宜的住宿，「不知道盤子的定義在哪邊？」

粉專《高雄美食地圖》分享墾丁大街昨日人潮湧入的畫面，遊客幾乎擠滿整個雙向道，來來回回走動，顯見現場十分熱鬧。

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文章引來1.6萬人討論，「哈哈哈，台灣人真的好奇怪！每次都說墾丁貴什麼的，還不是一堆人」、「沒去被坑一下，渾身不對勁」、「真假，墾丁今天那麼多人」、「哪有人？只看到滿街的盤子」、「好我上周去了，人比較少」、「大家都在罵墾丁，但連假還是往墾丁跑」、「台灣只是一個小島，景點也只是那幾個，會塞是正常，見怪不怪了」、「端午連假三天景點應該到處都是人」、「人多是一回事，有沒有消費又是另一回事了」。

其中也有網友擔心直呼，「希望收假後不會換成診所滿滿的人潮」、「我只看到...好多人沒戴口罩」、「OMG口罩呢」、「完了，大型群聚感染...回家準備隔離QQ」。

有網友就在墾丁大街上，接著反駁「墾丁大街的食物其實都有標價，比一般夜市貴10-20塊左右而已，住宿看需求1-3張小朋友以內的也很多，不知道盤子的定義在哪邊？沒標價～要購買前先詢問真的很難？」