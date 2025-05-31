馬斯克爆濫用藥物！隨身帶20藥「嗑到膀胱壞掉」　參政決策遭質疑

▲馬斯克被爆濫用藥物，以至於膀胱功能受影響，也令外界對他之前在川普團隊做的決策產生質疑。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

《紐約時報》爆料，億萬富豪馬斯克在擔任美國總統川普的高級顧問期間，大量服用K他命、搖頭丸等多種藥物，並在未經背景審查的情況下，僱用年輕員工管理美國政府的敏感數據，引發外界對其精神狀態與行為合法性的廣泛關切。截至目前為止，馬斯克暫時還未對相關指控做出正面回應。

據《紐約時報》報導，馬斯克去年投入了2.75億美元，以示對川普競選總統的支持，從而成為川普團隊的核心成員。然而，多位消息人士和私人訊息指出，馬斯克每天都隨身攜帶一個藥盒，裡面裝有約20顆藥，其中包括K他命、安眠藥「安必恩」（Ambient）、常用於治療注意力缺陷的中樞神經刺激劑「阿得拉爾」（Adderall），以及致幻劑搖頭丸和迷幻蘑菇（Psychedelic Mushrooms）。

相關報導與《華爾街日報》今年1月的調查結果相符，該報揭露馬斯克曾使用多種非法藥物，但其律師聲稱馬斯克在SpaceX接受定期藥檢，從未檢測不合格。馬斯克本人也曾在2024年接受訪談時承認定期服用K他命來治療憂鬱症，但這名全球首富拒絕深入回應記者追問。據悉，馬斯克因為服藥過量，甚至已影響膀胱功能，而這些習慣早在他成為聯邦官員前就已存在。

▼馬斯克曾在採訪中公開抽大麻。

消息人士指出，馬斯克身邊的親近人士對他的行為異常、情緒不穩定，以及對生育更多子女的執著感到擔憂，尤其是在競選活動的最後幾個月。目前媒體還不清楚馬斯克在擔任政府效率部（DOGE）負責人期間是否仍持續使用藥物，但有報導稱，馬斯克在DOGE期間，經常與川普的內閣成員發生衝突，而馬斯克不久前才剛剛結束其政府特聘人員合約，正式卸任。

事實上，馬斯克近期已做出一連串引發質疑的行為，包括在保守派集會上揮舞電鋸，以及在川普的就職集會上做出類似納粹的手勢。今年4月，民主黨眾議員提出法案，要求馬斯克及DOGE的成員接受藥檢，以免「未經審查且神智不清的人接觸國安資料，對國家構成重大風險」，但相關提議遭共和黨主導的眾院否決。

對於馬斯克的新聞，白宮輕描淡寫回應，「我們關心的藥物是從南部邊境流入的。」與此同時，部分學者也對馬斯克的行為發出警告。曾與馬斯克交好的哈里斯（Sam Harris）表示，馬斯克已失去道德指引，甚至懷疑其對現實的判斷力。