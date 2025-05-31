　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克爆濫用藥物！隨身帶20藥「嗑到膀胱壞掉」　參政決策遭質疑

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）正式卸下美國總統川普（Donald Trump）政府內的職務。（圖／路透）

▲馬斯克被爆濫用藥物，以至於膀胱功能受影響，也令外界對他之前在川普團隊做的決策產生質疑。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

《紐約時報》爆料，億萬富豪馬斯克在擔任美國總統川普的高級顧問期間，大量服用K他命、搖頭丸等多種藥物，並在未經背景審查的情況下，僱用年輕員工管理美國政府的敏感數據，引發外界對其精神狀態與行為合法性的廣泛關切。截至目前為止，馬斯克暫時還未對相關指控做出正面回應。

據《紐約時報》報導，馬斯克去年投入了2.75億美元，以示對川普競選總統的支持，從而成為川普團隊的核心成員。然而，多位消息人士和私人訊息指出，馬斯克每天都隨身攜帶一個藥盒，裡面裝有約20顆藥，其中包括K他命、安眠藥「安必恩」（Ambient）、常用於治療注意力缺陷的中樞神經刺激劑「阿得拉爾」（Adderall），以及致幻劑搖頭丸和迷幻蘑菇（Psychedelic Mushrooms）。

相關報導與《華爾街日報》今年1月的調查結果相符，該報揭露馬斯克曾使用多種非法藥物，但其律師聲稱馬斯克在SpaceX接受定期藥檢，從未檢測不合格。馬斯克本人也曾在2024年接受訪談時承認定期服用K他命來治療憂鬱症，但這名全球首富拒絕深入回應記者追問。據悉，馬斯克因為服藥過量，甚至已影響膀胱功能，而這些習慣早在他成為聯邦官員前就已存在。

▼馬斯克曾在採訪中公開抽大麻。

消息人士指出，馬斯克身邊的親近人士對他的行為異常、情緒不穩定，以及對生育更多子女的執著感到擔憂，尤其是在競選活動的最後幾個月。目前媒體還不清楚馬斯克在擔任政府效率部（DOGE）負責人期間是否仍持續使用藥物，但有報導稱，馬斯克在DOGE期間，經常與川普的內閣成員發生衝突，而馬斯克不久前才剛剛結束其政府特聘人員合約，正式卸任。

事實上，馬斯克近期已做出一連串引發質疑的行為，包括在保守派集會上揮舞電鋸，以及在川普的就職集會上做出類似納粹的手勢。今年4月，民主黨眾議員提出法案，要求馬斯克及DOGE的成員接受藥檢，以免「未經審查且神智不清的人接觸國安資料，對國家構成重大風險」，但相關提議遭共和黨主導的眾院否決。

對於馬斯克的新聞，白宮輕描淡寫回應，「我們關心的藥物是從南部邊境流入的。」與此同時，部分學者也對馬斯克的行為發出警告。曾與馬斯克交好的哈里斯（Sam Harris）表示，馬斯克已失去道德指引，甚至懷疑其對現實的判斷力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
429 2 8758 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬斯克和「日本女歌手」生子！　前女友爆：世界各地有小孩
樂天女孩爆吃人夫「內褲曬在客廳」！　正宮怒授權律師揭身分
違停被檢舉！台中BMW猴催油門想撞人　車竟貼警友證
可否轉向三峽翁家人求償？　律師解答
三峽肇事翁已死難求償？　侯友宜：財產已假扣押、不受影響

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加熱後莫名凝固　日本「東海牛乳」自主召回230萬瓶牛奶

馬斯克和「日本女歌手」生子！　作家前女友再爆：他到處捐精

價值破百萬！爸媽送女兒「百隻麝香貓」當嫁妝　還有黃金、房產

馬斯克爆濫用藥物！隨身帶20藥「嗑到膀胱壞掉」　參政決策遭質疑

罹癌後首次談話！　拜登親曝病況：我感覺很好

世界拳擊聯盟宣布強制性別檢測！　點名克莉芙「未提林郁婷」

川普暗示炸核設施？　伊朗威脅：不要試圖踩紅線

不甩下級法院！美最高法院拍板　允川普撤銷53萬移民臨時保護身分

奈及利亞暴雨釀洪災！至少120人死亡　3千棟房全泡水

首爾地鐵縱火！男提油桶「車廂點火」乘客急疏散　15人送醫

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【行走的人間兵器】71歲婦鬼切逆撞BMW！倒地反控：他撞我的

陳奕求婚成功❤❤❤

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【怒摔安全帽】剛牽新機車慘被撞倒！男騎士爆炸飆罵女騎士

【紋身的真正用意】妻幫抓癢「佛頭下巴」　位子抓超精準XD

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮

加熱後莫名凝固　日本「東海牛乳」自主召回230萬瓶牛奶

馬斯克和「日本女歌手」生子！　作家前女友再爆：他到處捐精

價值破百萬！爸媽送女兒「百隻麝香貓」當嫁妝　還有黃金、房產

馬斯克爆濫用藥物！隨身帶20藥「嗑到膀胱壞掉」　參政決策遭質疑

罹癌後首次談話！　拜登親曝病況：我感覺很好

世界拳擊聯盟宣布強制性別檢測！　點名克莉芙「未提林郁婷」

川普暗示炸核設施？　伊朗威脅：不要試圖踩紅線

不甩下級法院！美最高法院拍板　允川普撤銷53萬移民臨時保護身分

奈及利亞暴雨釀洪災！至少120人死亡　3千棟房全泡水

首爾地鐵縱火！男提油桶「車廂點火」乘客急疏散　15人送醫

快訊／端午不平靜！台中公寓冒大火　夫妻開電子鍋出門釀火警

傳民進黨端午密令民代啟動助罷藍委　罷團：我們不太清楚

4盤擊敗阿根廷黑馬　義大利帥哥晉法網16強平個人最佳

看得到也會出事！他揭「成屋買房」詐騙陷阱：不亞於爛尾樓

莊陳仲敖9K優質先發！林家正助逃敗　柯敬賢3安猛打秀打擊率.426

灰狼主帥盼蟻人提升「買犯」技術　建立關鍵時刻得分手段

加熱後莫名凝固　日本「東海牛乳」自主召回230萬瓶牛奶

爆樂天女孩吃人夫「內褲曬在客廳」！正宮一怒　授權律師揭穿小三身分

新北少棒奪季軍　古宥承驚險關門守勝：學山本由伸球速變快

馬斯克和「日本女歌手」生子！　作家前女友再爆：他到處捐精

【紋身的真正用意】妻幫抓癢「佛頭下巴」　位子抓超精準XD

國際熱門新聞

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

川普對等關稅二度敗訴！　法官：總統無單方面徵稅權

彭博：台積電評估在阿聯造先進晶片工廠

富國機場又出事！女員工抓髮大亂鬥流出

美媒刊文批「台灣無核家園」：成美國戰略負擔

不滿公車拋錨！乘客保溫瓶怒砸　司機命危

6月4日生效　進口美國鋼鐵課徵50%稅率

川普宣布「進口美國鋼鐵」關稅翻倍　將課徵50%稅率

她「深V畢業裝」驚動校長　影片吸480萬觀看

貪財媽賣6歲女給巫醫　眼睛和皮膚成祭品

川普指中國違反貿易協議：好人當到這

行李藏46kg「人骨毒品」　前空姐被抓了

美中貿易緊張升溫　美股互有漲跌

路透：川普關稅戰傷害全球企業　已損失逾兆元

更多熱門

相關新聞

馬斯克和日歌手生子！前女友爆：他到處捐精

馬斯克和日歌手生子！前女友爆：他到處捐精

美國特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）再度捲入私生子風波！曾替馬斯克生下兒子但卻不能「認祖歸宗」的保守派作家艾希莉．聖克萊（Ashley St. Clair）向《紐約時報》爆料，馬斯克曾向她炫耀自己「在世界各地都有孩子」，其中甚至包含一名「日本流行女歌手」，且只要有人想生孩子，他就願意提供精子。

罹癌後首次談話　拜登親曝病況

罹癌後首次談話　拜登親曝病況

最高法院允許川普撤銷53萬移民臨時保護身分

最高法院允許川普撤銷53萬移民臨時保護身分

外交部次長曝：派遣高階代表團下週赴阿拉斯加　交流天然氣採購

外交部次長曝：派遣高階代表團下週赴阿拉斯加　交流天然氣採購

美喊話藍白勿擋台國防預算　綠委：杯葛1500億韌性預算恐衝擊信任

美喊話藍白勿擋台國防預算　綠委：杯葛1500億韌性預算恐衝擊信任

關鍵字：

美國北美要聞馬斯克濫用藥物膀胱K他命DOGE

讀者迴響

熱門新聞

快訊／三峽車禍奪3命！　78歲肇事翁今不治

即／23歲海軍少尉失聯4天！找到人了

男買法拍屋　3年後「天花板掉下3億」

10億女星復合前夫「照三餐啪啪」　警衛看不下去

不爽愛女交男友　台灣鬼父性侵女兒報復

8級強風來了　下波鋒面影響時間曝

端午節吃粽子　醫提醒：別配2種水果

舅舅深情照顧外甥長大！法官動容裁准收養

今端午也是「五毒日」　專家提醒6大禁忌

三峽肇事翁多重器官衰竭過世

丫頭沖繩5天4夜踩雷！

建商爆倒閉　買家2400萬頭期款賠光

下波鋒面「卡台灣上空2天」　強降雨轟全台

周杰倫公開找房子！

三峽78歲翁不治！　新北檢將予不起訴

更多

最夯影音

更多

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【行走的人間兵器】71歲婦鬼切逆撞BMW！倒地反控：他撞我的

陳奕求婚成功❤❤❤

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面