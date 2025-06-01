美卡車翻覆「1400萬蜜蜂」越獄！恐怖畫面曝　20蜂農緊急救援

▲蜜蜂逃竄後，在空中盤旋。（圖／翻攝自Facebook）



記者王佩翊／編譯

美國與加拿大邊境附近30日清晨發生一起交通事故，一輛載滿蜜蜂與蜂箱的卡車在華盛頓州西北部路段翻覆，導致車上高達1400萬隻蜜蜂「大越獄」，大批蜜蜂瞬間衝出蜂箱，圍繞著卡車，在空中盤旋，嚇壞當地居民。警方隨即發布警訊要求民眾避開該區域，同時召集超過20名專業蜂農協助救援以及善後。

根據《衛報》報導，這輛運送約32噸蜂箱與蜜蜂的卡車30日清晨4時左右行經華盛頓州公路時發生意外，事發地點距離加拿大邊境僅數公里。蜂箱瞬間側倒，重力也把卡車壓垮，車頭變形，所幸駕駛並無大礙。

蜂箱傾倒至路面後，現場蜜蜂瞬間飛出。警方獲報後，與多名養蜂專家火速趕往現場，一邊設法搬走蜂箱，一邊努力捕捉蜜蜂。現場人員原以為狀況可控，沒想到幾小時後蜜蜂突然開始大舉攻擊人類，部分警員慘遭螫傷，只能躲進巡邏車內求生。

警方指出，駕駛沒有酒駕也沒有吸毒，只是「轉彎角度沒抓好」，才導致貨車失控翻覆。

為了避免更多人被螫傷，相關單位也發出公告，呼籲大家暫時遠離事發地點，並封鎖該區域。受此影響，該路段預計關閉數日，直到危險排除。

據《西雅圖時報》報導，有數十名蜂農自發性前來支援，一名專家表示，「蜜蜂是很有社會性的群居動物，牠們可能會停留在貨車附近，誘捕行動應該可以成功。」