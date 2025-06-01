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喊話川普！蓬佩奧：美若承認俄占克里米亞將是「史詩級錯誤」

▲▼ 美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲蓬佩奧指出，若美國承認克里米亞為俄羅斯領土，「那將是史詩級的錯誤」。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月31日出席在烏克蘭敖德薩舉行的黑海安全論壇期間，呼籲美國總統川普拒絕承認俄羅斯以武力奪取烏克蘭領土主權，若美國承認克里米亞為俄羅斯領土，「那將是史詩級的錯誤」。

國會山莊報報導，川普政府正考慮俄羅斯在烏克蘭占領土地的主權，作為促使達成俄烏停火和平協議的一部分。俄羅斯自從2022年2月全面入侵烏克蘭至今，已占領烏克蘭約20%的領土，克里米亞半島則是在2014年就被俄羅斯占領，目前烏克蘭國內已經開始出現尋求達成停火協議的聲音，烏克蘭政府正敦促盟友不要承認俄羅斯對占領區的主權。

早在2018年，蓬佩奧就曾發表過克里米亞宣言（Crimea Declaration），重申美國拒絕承認克里姆林宮對違反國際法武力奪取領土的主權主張。如今的他正向國會的共和黨盟友闡明遊說為何維持克里米亞宣言至關重要，且這是正確之舉。

蓬佩奧說，在他所屬的共和黨之中，有許多人讓他感到失望，這些人所說的話與他所認為符合美國根本利益的立場並不一致，「但我認為他們也都明白，美國不可能從這件事情上抽身，這不是那種你可以說『祝你好運，自求多福』的情況，只要是相信基本人類尊嚴、財產權與主權國家原則的人都沒辦法置身事外，而我們最終將會取得勝利」。

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