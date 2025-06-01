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遭爆嗑藥嗑到膀胱壞掉　馬斯克怒回「我沒吸毒」：《紐時》胡扯！

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）正式卸下美國總統川普（Donald Trump）政府內的職務。（圖／路透）

▲ 馬斯克卸下公職，在白宮告別記者會上掛著瘀青現身。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

億萬富豪馬斯克遭《紐約時報》爆料，擔任美國總統川普顧問期間大量服用K他命、搖頭丸等藥物。他對此親自發文澄清，「我沒有吸毒！」更怒控媒體「胡扯」。

馬斯克5月31日在自家社群平台X發文寫道，「澄清一下，我沒有吸毒！《紐時》在胡說八道（lying their ass off）。」他補充，「幾年前我曾嘗試『處方』氯胺酮，也在X上說過，這甚至不算新聞。它有助走出低潮，但從那之後我再也沒碰過。」

《紐時》30日援引多名消息人士披露，馬斯克擔任川普團隊核心成員期間，每天隨身攜帶一個裝有約20顆藥的藥盒，其中包括K他命、安眠藥「安必恩」（Ambien）、常用於治療注意力缺陷的中樞神經刺激劑「阿得拉爾」（Adderall），以及致幻劑搖頭丸和迷幻蘑菇（Psychedelic Mushrooms）等。

據悉，早在馬斯克進入聯邦政府以前，膀胱功能就因服藥過量受到影響。消息人士指出，馬斯克身邊親近人士對他行為異常、情緒不穩定及對生育更多子女的執著感到擔憂，尤其是競選活動最後幾個月。

川普30日被問及是否知道馬斯克「經常用藥」一事，而他回答，「我不知道」，「我認為伊隆是個很棒的人。」

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