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美防長最強硬表態！　「有川普盯著」中共不會侵略台灣

▲▼美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

▲ 赫格塞斯在香格里拉對話對台灣問題強力表態。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）5月31日在新加坡舉行的2025香格里拉對話上嚴詞警告，中國威脅可能迫在眉睫，誓言若中國試圖以武力「征服」台灣，美國將介入保台。《華爾街日報》指出，這是他迄今針對台灣問題的最強硬表態。

《華爾街》報導，赫格塞斯在會議上直言，「中共任何企圖以武力征服台灣的行動，都將對印太地區乃至全球帶來毀滅性後果。我們不會粉飾太平，中國構成的威脅是真實存在的，且可能迫在眉睫」，但未具體說明其後果。

他還表示，「有（川普總統）盯著，共產中國不會入侵台灣」，但未詳細說明美國將如何應對中國對台侵略。分析指出，這場演說在美國持續調整軍事資源、將部分裝備撤出亞洲並對多國加徵關稅的背景下，試圖安撫焦慮的區域盟友。

新加坡南洋理工大學學者Dylan Loh指出，儘管亞洲國家希望確保美國在亞太區域長久存在，但將中國描繪成安全威脅的訊息將褒貶不一，並非所有國家都願意接受美方對威脅的評估，但赫格塞斯出席這場會議仍為尋求美國對印太政策延續性的國家帶來些許安慰。

中國過去4屆香格里拉對話皆派國防部長參加，今年卻僅派出一位退役一星海軍少將，為近20年來最低層級代表。赫格塞斯似乎也注意到中國防長缺席，演說中暗諷「美方參與對話，某些人卻沒有」。中國學者、中國駐新加坡代表團成員周波則稱，中方向來不重視香格里拉對話，更看重由北京主辦的香山論壇。

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