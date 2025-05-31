罹癌後首次談話！　拜登親曝病況：我感覺很好

▲美國前總統拜登（Joe Biden）宣布罹癌後首度公開現身發表談話。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統拜登（Joe Biden）宣布罹患攝護腺癌後於30日首度公開現身發表談話，不僅透露已決定治療方案，還樂觀表示「我感覺很好」、「我們一定打得贏」，強調病情尚未擴散到器官或骨骼，並自信表示骨頭仍然很強壯。

根據ABC報導，拜登接受訪問時表示，「目前的預後情況不錯，我們正在積極處理，一切進展順利，所以我現在感覺很好。」拜登說，他目前正服用多種藥物，並透露身邊有全球頂尖外科醫師協助治療，癌細胞雖已被發現轉移至骨頭，但尚未侵入器官，他和家人對治療結果都相當樂觀。

Former President Joe Biden told reporters on Friday he is "feeling good" and expressed optimism over his cancer treatment and prognosis after speaking at a Memorial Day service in New Castle, Delaware. pic.twitter.com/DX1cKi6o21 — NTD News (@NTDNews) May 31, 2025

不過，當媒體問及他任內飽受質疑的身心狀況時，拜登則一派輕鬆開玩笑回應，「你們不是看得出來嗎？我精神狀況差到不行，連走路都走不好！」笑聲中帶點自嘲，他也補充表示自己沒後悔再度參選，「要是他們覺得我不該選，那為什麼當初沒人出來跟我競爭？因為我會贏他們。」

而針對白宮現任發言人李威特（Karoline Leavitt）指控第一夫人吉兒拜登（Jill Biden）刻意隱瞞病情，拜登則帶著笑容回應「我不知道她是誰」，隨後又補了一句「我開玩笑的啦，反正媒體又會當真。」

除了談論個人病況，拜登也在家鄉德拉瓦州出席陣亡將士紀念日（Memorial Day）活動，他在致詞中感性提到，這一天對他而言意義非凡，因為正好是他兒子博拜登（Beau Biden）病逝10週年；博拜登曾任德拉瓦州國民兵，2015年因腦癌離世，享年46歲。

拜登語氣哽咽地說，「我知道今天在場的每一位，心中也都帶著思念與悲傷。請你們記住，你們並不孤單，你們的摯愛也不會被遺忘。」

對於外界質疑他健康是否足以勝任公職，拜登也罕見強硬反擊近期出版的新書《原罪》（Original Sin）中的指控；該書由記者塔柏（Jake Tapper）與湯普森（Alex Thompson）撰寫，指稱拜登在任內健康惡化，甚至被幕僚隱瞞。

拜登直言，「這些說法全都錯了，毫無根據。」他強調，自己仍會持續為美國與人民奮戰，「我們正處在歷史的關鍵轉捩點，未來的20年，取決於我們現在做出的決定。我為自己做過的一切感到驕傲。」