罹癌後首次談話！　拜登親曝病況：我感覺很好

▲美國前總統拜登(Joe Biden)宣布罹癌後首度公開現身發表談話。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國前總統拜登(Joe Biden)宣布罹患攝護腺癌後於30日首度公開現身發表談話,不僅透露已決定治療方案,還樂觀表示「我感覺很好」、「我們一定打得贏」,強調病情尚未擴散到器官或骨骼,並自信表示骨頭仍然很強壯。

根據ABC報導,拜登接受訪問時表示,「目前的預後情況不錯,我們正在積極處理,一切進展順利,所以我現在感覺很好。」拜登說,他目前正服用多種藥物,並透露身邊有全球頂尖外科醫師協助治療,癌細胞雖已被發現轉移至骨頭,但尚未侵入器官,他和家人對治療結果都相當樂觀。

Former President Joe Biden told reporters on Friday he is "feeling good" and expressed optimism over his cancer treatment and prognosis after speaking at a Memorial Day service in New Castle, Delaware. pic.twitter.com/DX1cKi6o21