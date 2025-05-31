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川普宣布6月4日生效　進口美國鋼鐵「課徵50%稅率」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日再度對中國開火，指控中方違反日前達成的暫時貿易協議，未依承諾解除對關鍵礦產的出口限制。他不僅痛批北京完全違約，更宣布自6月4日起，將鋼鐵與鋁材的全球關稅由25%調高至50%，此舉恐再度掀起國際貿易戰火。

川普於美東時間30日在Truth Social發文表示，「我感到非常榮幸，能夠把鋼鐵和鋁的關稅從25%提高到50%，新政策將於6月4日正式生效。我們的鋼鐵與鋁產業正以前所未有的速度重振！」

川普稍早才在貼文中指出，「中國，說來也不意外，完全違反了與我們的協議。我當好人到此為止！」他隨後在賓州一場造勢活動中進一步宣布加倍徵收鋼鋁關稅，「這將為我們優秀的鋼鐵與鋁業工人帶來另一波重大利多。」

根據《路透社》報導，美中雙方曾在日內瓦談妥一份為期90天的快速協議，擱置最高145%的關稅，作為緩解局勢的措施之一。川普聲稱，這項讓步是為了拯救中國免於工廠倒閉與社會動盪；但美方官員透露，中方在履行稀土金屬出口許可方面進展緩慢，嚴重拖延供應鏈回穩。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）受訪時直言，「中國這種拖拖拉拉的履約方式，完全無法接受，必須正視。」

此外，美國近日也對多家企業下令，停止在無許可證情況下對中國出口半導體化學品、設計軟體、航空設備等產品，引發北京強烈不滿，中國駐美大使館發言人劉鵬宇呼籲華府「立即停止歧視性限制，遵守日內瓦會談共識」。

美中暫時休兵的90天期內，雖讓美國實質關稅率由約25%回落至15%左右，但未能根本解決華府對中國「國家主導、出口導向」經濟模式的結構性不滿，相關問題仍懸而未決。

儘管如此，川普在社群貼文中仍強調自己並未退縮，反嗆外界所謂的「TACO交易」（Trump Always Chickens Out）說法，「那叫談判，不是退讓。」

不過，就在川普發表談話的兩天前，美國國際貿易法院才剛裁定川普的全球性關稅措施超出總統職權、違法實施，目前上訴法院已暫緩執行該判決，相關關稅尚得以維持。

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