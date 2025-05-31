不甩下級法院！美最高法院拍板　允川普撤銷53萬移民臨時保護身分

▲美國最高法院批准川普撤銷對逾53萬名移民的人道主義假釋，引發廣泛批評。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國最高法院30日批准了川普政府全面撤銷對古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉逾53萬名移民的人道主義假釋，並命令他們離境，不顧​​下級法院仍在審理相關訴訟。相關裁決瞬間引發了廣泛關注與批評，反對派大法官也指控法院多數派忽視此舉對移民家庭造成的「毀滅性後果」。

據ABC報導，今年3月，國土安全部宣布撤銷拜登政府對上述國家移民提供的保護措施，下令相關人士若無法透過其他計畫獲得合法居留資格，就必須在30天內離境。多名移民與移民團體隨即就相關命令提出訴訟，並聲稱聯邦法律僅授權國土安全部長在個案中行使人道保護裁量權，不得集體撤銷。聯邦地方法院對此觀點表示支持，並暫緩該政策的立即執行。

然而，最高法院卻在30日無預警發布命令，允許川普政府立即實施驅逐移民的政策，但最高法院並未說明其頒布這一命令的理由。報導稱，最高法院此舉意味著，即便下級法院仍在審理政策合法性，川普政府仍可強制驅離這些移民。最高法院大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）和索托瑪約（Sonia Sotomayor）投下反對票，成為少數異議聲音。

傑克森在反對意見書中強調，最高法院不應在50萬非公民尚未完成法律申訴前，就允許政府執行可能改變他們命運的政策，直指法院低估此決定對移民生活和生計造成的破壞。她表示，「即使政府最終可能勝訴，但我們的法律體係仍要求程序正義與審慎對待。」

本月早前，最高法院也裁定，允許川普政府終止對約35萬名委內瑞拉人的臨時保護身分（TPS）。同時，政府也採取了嚴格措施來限制移民，並拒絕讓來自阿富汗和海地等國的難民入境，卻以「面臨種族滅絕威脅」為由，批准白人南非人赴美避難，而遭廣泛批評；相關說法也隨即遭南非總統在與川普會面時嚴正否認。