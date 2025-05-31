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馬斯克卸政府職務！喊話「繼續當川普朋友」　眼角一圈瘀青熱議

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）正式卸下美國總統川普（Donald Trump）政府內的職務。（圖／路透）

▲全球首富馬斯克正式卸下美國總統川普政府內的職務。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）正式卸下美國總統川普（Donald Trump）政府內的職務，雖然在白宮橢圓形辦公室公開現身、身穿印有「Dogefather」字樣的黑T恤、頭戴DOGE棒球帽道別，但他強調自己並沒有真的離開，未來仍會是川普的朋友與顧問。不過，在如此重要的記者會上，馬斯克的眼角卻出現一圈瘀青，引發外界關注。

綜合外媒報導，馬斯克一手主導的政府效率部（DOGE）過去四個月大刀闊斧裁撤公部門職缺、關閉聯邦機構，也大砍對外援助，堪稱川普上任後最激進的改革措施。川普也在道別儀式上大力讚賞馬斯克是「現代史上無人能比的改革者」，還親自送上一把金色白宮鑰匙，象徵其貢獻卓著。

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）正式卸下美國總統川普（Donald Trump）政府內的職務。（圖／路透）

▲川普親自送上一把金色白宮鑰匙。（圖／路透）

不過川普也語帶保留地表示，「他其實沒有真的走」，暗示馬斯克將持續參與政策顧問角色，未來仍可能有變數。

現年53歲的馬斯克則表示，自己承諾的1兆美元政府開支節省目標仍需時間實現，並補充，「我期待繼續成為總統的朋友與顧問，如果有任何總統希望我做的事，我隨時為總統效勞。」

不過當天馬斯克右眼周圍明顯的瘀青意外成為焦點，《紐約時報》當日同時爆出他在2024年選戰期間曾頻繁使用氯胺酮（ketamine），甚至影響健康。

對此馬斯克未正面回應，只笑稱傷是跟兒子「小X」打鬧時被揍的，「我說『你打我臉看看』，結果他真的打了。」

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）正式卸下美國總統川普（Donald Trump）政府內的職務。（圖／路透）

▲▼馬斯克右眼周圍明顯的瘀青意外成為焦點。（圖／路透）

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）正式卸下美國總統川普（Donald Trump）政府內的職務。（圖／路透）

面對毒品指控，馬斯克反擊媒體，批評《紐時》曾靠「通俄門」假新聞拿下普立茲獎，還回嗆「我們換下一題吧！」白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）則替他緩頰，表示政府現在關心的，是從墨西哥湧入的非法毒品問題。

馬斯克過去幾個月身為川普改革鐵三角成員，風格強烈、行事果斷，但他近來對川普提出的龐大稅收與支出法案感到失望，也坦言對在政府的角色「出現幻滅」，最終選擇退場。

DOGE截至目前共節省約1700億美元，雖未達原訂2兆美元目標，但川普仍形容這是「幾十年來最重大改革」。不過包括《大西洋月刊》和民間追蹤網站Doge Tracker則估算實際節省金額僅介於20至120億美元之間，外界對其成效仍有質疑。

另一方面，馬斯克旗下公司近來也風波不斷，特斯拉（Tesla）面臨銷售下滑與內部抗議，SpaceX接連火箭試射失敗，也讓投資人要求他「回歸本業」，專注經營事業。

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