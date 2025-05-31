端午節「上午國道防9地雷路段」　南下改中午後出發

▲端午節國道預料還有一波出遊車潮。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

今天(31日)為端午節，也是連假第2天，預估仍會有大量出遊車潮，高公局預判，今天上午國道將有9處易塞路段，建議南下趁中午後再出發。

端午連假今邁入第二天，全天國道交通量預估有110百萬車公里，今天凌晨0時到5時免收費時段平均交通量為5.1百萬車公里，為平日年平均1.3倍。

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截至上午9時，國道路況大致正常，不過今北部及中部地區天氣晴朗，高公局研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，今日有9處重點壅塞路段，包括國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人可儘量於12時後出發，國5南向用路人建議17時後出發，節省寶貴時間。

今天國道疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。