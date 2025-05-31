端午連假　12共機、8共艦出海擾台

▲共機動態。（圖／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

昨是端午連假首日，根據國防部今（31日）公布共機最新動態資訊，自30日上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機12架次，配合另共艦8艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。

國防部今稍早公布最新共機動態，30日上午6時一直到31日上午6時，12架次共機出海活動，其中10架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，另外，有共艦8艘、公務船1艘持續在台海周圍活動。

對此，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

