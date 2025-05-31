補假以為端午節！大票人糗了「立蛋又曬午時水」　她愣：今天才是

▲據說，在端午節這天，最容易將蛋直立起來。（圖／記者林悅攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（31日）才是端午節！有妹子困惑發文，昨（30日）看到很多人分享立蛋成功，或是中午曬午時水的文章，然而昨天並非端午節，今天農曆五月初五才是。文章引來一票網友尷尬自首，「以為是昨天+1，小孩吵著要立蛋」、「曬了一個山寨午時水」、「一直以為是昨天，粽子都嗑了，午時水也準備了」。

一名女網友在Threads納悶表示，昨天是端午節補假，而今天才是端午節，但滑Threads時，看到很多人曬出立蛋成功的畫面，以及製作午時水的文章，讓她哭笑不得「今天才是端午節啊啊啊啊！」

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一票網友紛紛自首笑虧，「可能是在預演，今天才正式登場」、「我媽昨天也誤以為端午節，拜拜程序已完成」、「對啊！為什麼那麼多人不知道五月初五才是端午節，昨天只是端午補假」、「我也是誤以為昨天是端午節，中午還成功立蛋」、「以為是昨天+1，小孩吵著要立蛋」。

也有人直呼原因，「可惡～我被App上的星期五寫著端午節給騙了，曬了一個山寨午時水」、「我跟妳說為什麼，因為昨天Google日曆上面寫『端午節』，By也差點被騙的我」。

不過，實際點開iPhone與Google日曆皆寫著5月31日為端午節，下次不想再搞錯了話，可以同步確認是否為農曆五月初五最準。