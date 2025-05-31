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端午玩諧音梗！賴清德幸福「接粽而來」　小英「粽所皆知」澱粉控

▲▼總統賴清德與前總統蔡英文相繼發文，祝福大家端午節快樂。（圖／翻攝自Facebook／賴清德、蔡英文）

▲總統賴清德（右邊）與前總統蔡英文（左邊）相繼以諧音梗發文，祝福大家端午節快樂。（圖／翻攝自Facebook／賴清德、蔡英文）

實習記者石嘉豪／台北報導

今年端午節諧音梗正流行，總統賴清德今（31日）早於社群平台發文，除了祝福大家幸福「接粽而來」，也提醒國人出遊要注意交通部的疏導措施讓旅途更順利；而前總統蔡英文則發文自爆，她是「粽所皆知」的澱粉控。可見諧音梗魔力，連前後任總統都備受感染。

端午節不免掀起南部粽、北部粽之爭，有人偏好南部粽濕潤的口感，認為北部粽像「3D版油飯」，也有人偏好北部粽米飯的粒粒分明，覺得南部粽相對比較黏膩。今年蔡英文和賴清德，兩位前後任總統不約而同在端午節上午發文，並針對南北粽發表個人看法，甚至大玩諧音梗。

賴清德提到，每年端午節，他最期待的就是粽子香味了，但不管是南部粽派，還是北部粽派，他都要祝福大家，幸福「接粽而來」。此外，賴清德提醒，連假期間出遊，記得先到交通部「高速公路局網站」查詢各項交通疏導措施，讓旅途更順利，祝福大家端午安康，佳節愉快。

蔡英文則放上一張手捧粽子的日常照，神情輕鬆自若地詢問，「這個連假，大家都有安排去哪裡走走嗎？」，進一步自爆，「粽所皆知」她是一個喜歡吃澱粉的人。

蔡英文透露，所以不管是北部粽、南部粽，她都喜歡，不過，今年因為家中收到一串南部粽，所以今年就以南部粽來過端午，同時，祝福大家，端午節快樂。

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