國道連3起追撞事故「回堵3公里」　下午13路段易塞

▲國道下午還有一波車潮。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

今天(31日)為端午連假第2日，國道上午發生3起嚴重追撞事故，一度回堵3公里。高公局預判，下午還有一波車潮，國道午後有13處易塞路段，國5北上可能塞到午夜。

今天是端午節，也是連假第二天，高公局表示，上午國道壅塞路段主要為國1北向內湖至汐止、國1高架北向下塔悠至汐止端，其餘路段均能維持行車順暢。

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國道上午也發生三起重大事故，包括上午9時53分於國1南向73公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時8分排除，造成後方車流回堵2公里；10時29分於國1北向11.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時36分排除；11時9分於國1北向342.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線及內線車道，於上午11時27分排除，造成後方車流回堵3公里。

高公局預估下午還有一波車潮，下午重點壅塞路段包括國1南向楊梅-頭份，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，國5南向用路人於17時後出發，節省寶貴時間；請用路人可透過本局高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。