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傳Meta全力開發iPad版Instagram　預計「年內」登場

（示意圖／達志／美聯社）

▲Instagram。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

在Meta終於推出WhatsApp的iPad版本後，不少用戶的下一個問題立刻浮現：那Instagram呢？這款長年缺席iPad平台的熱門社群應用，似乎終於將迎來轉變。《彭博社》科技專欄作家古爾曼（Mark Gurman）在其最新一期Power On電子報中表示，Meta已經進入開發Instagram for iPad的積極階段，內部工程團隊目前正「全速推進」，而內部測試已在Meta平台公司的園區展開。他預估如果進展順利，今年內有望正式推出。

根據《9to5mac》報導指出，雖然Instagram一直是iPhone上不可或缺的主力應用程式之一，但iPad用戶多年來卻只能將就使用放大版的iPhone版Instagram應用程式。這樣的缺陷，對於強調視覺體驗與內容消費的Instagram來說，早已引發不少批評與不解。尤其是iPad的大螢幕，更適合顯示高解析度圖片與長影片內容，許多使用者長期呼籲推出原生版本，Meta卻始終遲遲未動作。

有觀察者指出，這種決策背後，可能藏著Meta與Apple之間的長期不合，像是Apple執行長庫克（Tim Cook）曾針對劍橋分析（Cambridge Analytica）隱私醜聞公開批評，當記者史威舍（Kara Swisher）詢問庫克若是Apple發生類似事件會如何應對時，庫克當時回應「我不會陷入這種局面。」

據稱庫克這回答讓Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）感到被羞辱。此外，Onavo事件也讓Meta短暫被Apple從開發者計畫中除名，雙方關係一度緊張。

但隨著時代改變，iPad使用者族群日益壯大，社群媒體的使用情境也隨之演進。從過去以靜態圖像為主的瀏覽體驗，到如今強調高畫質、長格式影音內容的媒體消費，Instagram不再只是手機上的工具，也不再能忽略大螢幕使用者的需求。

另一個關鍵壓力則是TikTok，目前TikTok已經提供iPad版應用，並持續擴大市佔率。儘管Meta曾希望藉由法律手段限制TikTok，但相關訴訟的前景愈來愈不明朗。這也迫使Meta重新評估自身策略，尤其是在使用者成長趨緩、變現空間逐漸收窄的背景下，如何從現有用戶中提升營收，變得愈發重要。

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