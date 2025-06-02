想生第二胎！人夫「努力3年」無果　檢查後驚覺大女兒非親生

▲原PO罹無精症，帶大女兒做親子鑑定發現非親生。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一名人夫表示，3年前老婆生了可愛女兒，他努力想拚第二胎老婆卻沒有懷孕，他到醫院檢查發現自己有自體免疫性疾病，無法產生精子，於是決定帶3歲女兒做親子鑑定，結果發現女兒並非親生。

原PO在Dcard以「生了一個女兒後，老婆三年沒有懷孕，去檢查發現不孕」為題發文，表示3年前老婆幫他生一個可愛的女兒，他們也沒有避孕因為想生第二胎，「現在一直沒有讓老婆懷孕，我就特地偷偷跑去看不孕門診。結果發現我有自體免疫性疾病，簡單來說我的精液裡面沒有精子。後來我就偷偷帶三歲女兒去做親子鑒定，然後發現....不是我的。」

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原PO表示，他拿診斷證明和親子鑒定去找律師，回家也問老婆是否出軌。老婆怒回，沒有。原PO說，當她看到診斷證明跟親子鑒定才認錯。原PO說，他不知怎麼面對女兒，「隔天我跟女兒說以後不要叫我爸爸了，我不是你爸爸。現在正在訴訟。但我想我肯定是勝訴吧，準備離婚了。」

至於小孩是誰的？原PO說，他也想知道，老婆以為小孩是他的，「因為她也根本不知道誰的，她說她沒出軌過，但大四時候都會跟朋友一起去夜店玩，恩，就是去玩，然後她也不知道誰的，但事情過了3年我也不知道怎麼去驗證她講的話有多少真實性。」

原PO指出，真假都好，他都無法接受，「我也知道小孩無辜阿，但我能怎辦我情緒衝突很大啊，各位聖人聖女們，請問這個世界那麼多不美好悲劇的事情，你們怎不去傾家蕩產的去幫忙阿。」

貼文一出引發熱烈討論，不少網友紛紛留言「這個小孩終歸是男生被戴綠帽下的產物，每看一次小孩就會被提醒自己被劈腿」、「小孩好可憐」、「三年的話還能抽離，但對小孩也不用講太多她這個年紀也聽不懂的話」、「任何一個男人都沒辦法接受自己頭頂綠綠的」。

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