關稅政策被擋！WSJ：川普正「制定Plan B」　150天內課稅15％

▲知情人士透露，川普的團隊正制定Plan B，以應對法院對其關稅政策的判決。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國法院裁定，美國總統川普無權依據《1977年國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 對全球商品課徵大規模關稅，重挫川普政府的關稅策略。目前，川普的貿易團隊正積極制定備用方案（Plan B），為潛在的重大政策轉向做準備，同時尋求新的法律依據延續高額關稅政策，並維持與歐洲及其他國家的談判籌碼。

《華爾街日報》引述知情人士指出，川普政府目前正考慮根據1974年《貿易法》第122條，對全球貿易對象臨時徵收高達15%的關稅，作為首波措施，藉此爭取150天的緩衝期。接下來，政府計劃根據同一法案的第301條，針對特定國家實施個別關稅，以應對不公平貿易行為。

儘管此舉需經過冗長的通知和評論程序，但行政部門官員認為，這比目前被法院駁回的緊急權力措施更具法律正當性。消息人士補充，目前相關的討論仍在進行中，川普政府尚未對此作出最終決定，而政府也可能會在聯邦上訴法院允許川普的緊急關稅在上訴期間繼續生效後，再實施其他替代計畫。

▲川普考慮援引其他法律以繼續實施關稅。（圖／路透）

白宮和美國貿易代表辦公室未對此回應置評請求，不過，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）證實，政府正考慮其他徵稅選項以因應法院判決。川普政府貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）也表示，經濟團隊確實在研究第122條與第301條的替代方案，並暗示可能動用1930年《斯穆特-霍利關稅法》允許對歧視美國的國家徵收關稅的條款。

美國法院的裁決推翻川普援引IEEPA實施關稅的做法，認為該法律並未授權總統用來解決貿易逆差。法院指出，若要處理「大規模且嚴重的國際收支逆差」，應使用《貿易法》第122條，而這正是川普政府當前評估的替代選項。

報導稱，雖然川普政府改以援引其他法律實施關稅的做法可避免現行政策被立即中止，但也存在政治與法律風險。前國家經濟會議副主席艾森史塔特（Everett Eissenstat）表示，此舉可能被視為政府對IEEPA失去信心。拜登政府前經濟顧問哈洛（Peter Harrell）則指出，第122條與第301條的法律依據更為穩固，若針對性地指出外國貿易不公行為，較可能獲得法院支持。

外界普遍認為，若川普成功啟用替代關稅機制，將可維持其貿易談判中的施壓力道。美方文件指出，法院裁決若立刻生效，將「削弱總統與數十國談判的前提與籌碼」。不過，川普近期對歐盟徵收50%關稅的威脅已被撤回，並將談判期限延至7月9日。歐盟方面也表示願意以建設性態度促成協議。分析人士認為，此裁決可能反促成美歐貿易協議的突破，有助於雙方專注於汽車與鋼鐵等爭議領域，尋求更務實的解方。