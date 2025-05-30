聯合國計畫裁員近7000人　削減預算20%

▲聯合國削減開支，擬裁撤約6900個職位。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

路透引述一份內部備忘錄指出，聯合國秘書處擬裁減約6900個職位，將其37億美元預算削減20%。這項裁減計畫預計2026年1月1日生效。

這項指令要求工作人員在6月13日之前給出詳細削減計畫。這次的緊縮政策發生在財務危機之後，部分原因與美國有關，美國每年向聯合國提供近四分之一的資金，但在川普政府的領導之下，美國大幅削減對外援助，且美國還拖欠聯合國近15億美元款項。

備忘錄撰寫人、聯合國主計長拉馬納坦（Chandramouli Ramanathan）並未在文件中提及美國欠款一事，強調這波削減計畫是今年3月所啟動「UN80」審查計畫其中一部分。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）本月曾表示，正考慮進行大規模改革，合併主要部門，並在全球範圍重新分配資源。他說明，聯合國可能把部分機構整併、精簡其他單位，把工作人員調至成本較低的城市，削減重複業務，裁撤冗餘官僚體系。

報導指出，美國拖欠款項讓聯合國財務危機嚴峻，加上中國大陸延遲向聯合國提供資金，讓問題更加嚴重。美國國務院發言人並未針對聯合國提出的削減計畫發表評論，但稱正在審查對聯合國和其他國際機構組織的資助。