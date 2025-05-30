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輝達設上海辦公室！美參議員關切致函黃仁勳　輝達回應了

▲▼輝達創辦人暨執行長黃仁勳21日舉行國際記者會，面對五花八門的問題黃仁勳都耐心以對。（圖／記者湯興漢攝）

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹雅婷／綜合報導

美國人工智慧晶片巨擘輝達（Nvidia）計劃在中國大陸上海設立研發中心，美國跨黨派聯邦參議員向輝達執行長黃仁勳發出關切信函，認為這引發國安與經濟安全議題，有必要詳細審視。對此，輝達發言人也做出回應。

華爾街日報報導，美國共和黨參議員班克斯（Jim Banks）與民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）發出信函，要求輝達提供該設施計畫的完整時間表與說明，包括具體研究與工程項目細節、是否有任何財務誘因。

輝達發言人透過聲明表示，公司只是為了現有員工租用新的辦公場所，因為在疫情後重返辦公室的情況下，需要更多空間，工作範圍不變，且不會把任何先進晶片設計送往該設施。

輝達正處於美中科技戰的風口浪尖，試圖在遵守出口限制的同時，維持對全球兩大經濟體的市場准入。由於擔憂AI晶片可能落入對方手中，輝達在海外的動作都遭到美國對中強硬派抨擊。

先前就有消息稱輝達計畫在上海設立新辦公室。這讓班克斯與華倫等批評人士認為，輝達的新辦公室可能造成輝達最先進產品提升中國AI產業。班克斯指出，「任何美國公司都不應該幫助中國共產黨縮小AI領域的差距」。

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