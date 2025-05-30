端午獎金大公開！一票人曬「超爽現金」　0元族哭了

▲許多公司已發放端午禮金。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

端午節連假啟動，許多公司早已發放禮金或禮盒，而一名網友自曝，今年爽領到1萬1000元現金，以及500元禮券，因此好奇大家都領到多少呢？文章一出，留言呈現兩樣情，有人哀號「0元就算了，今天還要上班」；但多數人都有領到福利，「全薪1個月」、「4萬元現金」、「0.5個月+3000元」。

一名男網友在Dcard表示，今年公司端午節發放現金1萬1000元，還有500元禮券，因此好奇各行業的福利部分，「來蓋個端午節獎金大樓！」

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文章曝光後，一派網友眼神死直呼，「0元」、「公司說端午&中秋禮金都拿去辦餐會了，所以沒發」、「0元就算了，今天還要上班，只有休六...我是不是太奴」、「一盒禮盒，誰比我爛」、「公務員，0元+2顆粽子」、「0元，只有一盒粽子」、「入職兩周0元」。

而另一派則炫耀分享，「25500+禮券1040元」「入職2周，3600元現金、一盒端午禮盒（馬卡龍+蛋糕）、一顆鼎泰豐粽子，彈性14:00下班（正常都是19:00下班）」、「0.5個月+3000元」、「全薪1個月」、「3000點公司App的點數」、「鴻海3000元」、「入職半年，超商禮券1000元」、「粽子2顆，冷凍的」、「美光，台中2000元禮券」、「電信業， 0.3個月+2000元」、「金融業3000元」、「4萬元現金」。