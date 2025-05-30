端午惡夢來襲！他喊「下周三餐都吃粽子」　萬人曝更崩潰1狀況

▲不少人已經開始吃粽子了。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

端午節應景吃粽子，但不少人都遇過，冰箱還有陳年粽的爆笑經歷！一名網友直呼，大家珍惜今天的早餐，因為明天過後，或是下周的三餐有吃不完的粽子。文章引來萬名爆共鳴，「凍庫還會有去年的庫存」、「珍惜你還是長條形的大便」、「望著躺在冰箱30顆的粽子搖頭～哭啊」。

一名網友在Threads認真直呼，請珍惜今天的早餐，因為明天端午節過後，或是下周開始「很可能每天三餐，通通都是粽子！」

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文章一出，引來大票網友爆共鳴，「珍惜你還是長條形的大便，下禮拜要開始變三角形的了，會比較不好排出唷」、「望著躺在冰箱30顆的粽子搖頭～哭啊」、「目前已吃7顆」、「不要吃太快，颱風天可以吃」、「上周已經在吃了，媽媽送了幾個，孩子同學媽咪又送了幾個來，昨天嫂嫂送了一大袋」、「選你正解，並且冷凍庫還會有去年的庫存」、「過了端午後粽子就是叫做油飯」、「北部粽、南部粽、鹼粽、冰粽當三餐 +下午茶」、「吃三餐沒關係，重點吃了一周後，發現還有半年的份在冰箱冰庫裡擺著」。

其中有醫護人員與營養師也回應，「看來下周醫院急診都是充滿濃濃的粽子，啊不是...是一堆胃腸不舒服的就診病患了」、「端午節大概是負責各種慢性病醫師的惡夢，病患節後返診時通常都不太妙」。

由於粽子主要是糯米，吃多容易導致腸胃脹氣等不適，台中慈濟醫院營養師戴聖玉曾指出，吃粽子除了要適量，也可搭配「穴位按摩」來舒緩脹氣和幫助消化，如果吃完粽子感覺「胃嘟嘟」，可按「內庭穴、行間穴、內關穴」等3穴位。

郭佩珍說，足二、三趾縫間的「內庭穴」，屬胃經的水穴，是清胃火、止牙痛的好幫手，也能緩解腹脹感；而在足一、二趾縫間的「行間穴」，恰好在內庭穴旁邊，屬肝經的火穴，由於肝經循行經過脅肋包圍著胃部，按壓行間穴清肝火外，可以消食積、鬆開脅肋，解除腸胃塞滿粽子對脅肋的壓迫。

至於手腕橫紋後三指幅的「內關穴」，對心、胸、胃不適都可緩解，吃糯米類食品會有腹脹不適感覺的人，按壓這三個穴位按摩，可以幫助緩解不適症狀。

▼中醫師分享助消化穴位。（圖／台中慈濟醫院提供）





