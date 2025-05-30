端午節放晴　下波鋒面滯留2天「下周三降雨最猛」

▲鋒面今南移到巴士海峽，雨勢趨緩，不過下周有滯留鋒面帶來連日降雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面逐漸南移，南台灣和東部仍有局部短暫陣雨，不過雨勢下半天也將逐漸緩和，明天端午節天氣較穩定，不過周日又有一道鋒面醞釀生成，預計下周二、下周三抵達台灣上空滯留並緩慢通過，其中下周三雨區最廣，全台都有降雨機會，西部要防大雨和短延時強降雨。

中央氣象署預報員林定宜表示，目前北台灣水氣逐漸減少中，鋒面逐漸南移到巴士海峽，靠近鋒面的南部、東南部、東半部仍有局部短暫陣雨，雨勢下半天趨緩。

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林定宜進一步說明，明天端午節隨著東北季風減弱，天氣相對穩定，除東部、東南部有不定時短暫雨，其他地區山區午後有局部短暫雷陣雨，不過降雨量值不至於太大；周日華南一帶有一道鋒面醞釀生成，台灣附近轉西南風，南方雲系北移會帶來較多水氣，水氣開始增加，南部、東南部、中部山區和各地山區午後降雨機率高。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一鋒面前移，西南風增強，將帶來暖濕不穩定空氣，中南部不定時有降雨，南部則要留意有局部大雨，其他山區或近山區平地午後有雷陣雨。

下周二、下周三鋒面來到台灣上空、滯留並逐漸通過，林定宜指出，下周二中南部有不定時短暫陣雨或雷雨，南部會有較大雨勢；下周三全台各地有局部短暫陣雨或雷雨，西半部要防範局部大雨，且會有短延時強降雨等劇烈天氣；下周四鋒面緩慢移動到台灣南邊，南部、東南部降雨機率高。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林定宜表示，今天是水氣減少的過程，雨勢逐漸趨緩，各地溫度早晚較涼，北部約20到28度，中南部高溫可到30度以上，東半部高溫26到27度，今天屬於雨勢趨緩過程。

林定宜分析，明天東北季風減弱，溫度回升，周日和下周一溫度持續回升，且下周一西南風偏強，東南部有焚風發生機率，北台灣溫度也比較高；下周二到下周四鋒面影響下，溫度會再稍微下降一些，比較濕涼天氣型態。