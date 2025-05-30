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端午節「改運5招」一次看！　午時水招財、趨吉避凶

端午必接「午時水」　改運5招一次看

▲「端午節」當天中午11點至13點在湧泉、瀑布、井裡或家裡水龍頭接存起來的水，稱為「午時水」，又稱「純陽水」。（圖／楊登嵙提供）

文／CTWANT

2025年5月31日農曆五月初五日「端午節」是一年中陽氣最旺，至陽至剛的日子，當天的午時更是招好運、去霉運的最佳時刻。「端午節」當天中午11點至13點在湧泉、瀑布、井裡或家裡水龍頭接存起來的水，稱為「午時水」，又稱「純陽水」，若能在這時間將此水置於陽光下曝曬至少30分鐘，吸收陽光的正陽能量更好，至陽至剛。

作者多年前所接取的「午時水」，存放於陰涼之處，很神奇的是至今仍沒長青苔，若一般的水早已變質甚至長青苔。命理老師或法師畫符咒的墨水以硃砂加此「午時水」，趨吉避凶的效用會更好！

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以下是2025年五月初五端午節「午時水」招財改運法：

一、發財水：

端午節正午之時取硬幣總金額168元或268元加「午時水」及鹽巴少許，煮沸後冷卻，將此「發財水」及硬幣用寶特瓶等容器裝盛，置於住家或辦公室的「財位」（大門斜對角角落，藏風聚氣的地方。）

二、驅除「瘟神」：

「五黃星」又稱「瘟神」，主宰疾厄、意外、血光、官訟，宜靜不可動，動之必有凶禍，不可在此方位動工、裝修，輕則災病，重者損人丁。若遇此方位必須動工、裝修，則要拜「地基主」，以免太歲頭上動土，帶來不幸。若睡床在此方位，則可放置葫蘆、六帝錢、羅盤制化，葫蘆必須要有瓶蓋及瓶口才有效。2025年「瘟神」在房子的九宮格東北方，在「端午節」當天中午11點至13點用碗盛「午時水」，取一綠色（榕樹、艾草…）樹葉沾「午時水」，由房子的東北方「瘟神」往大門口灑淨出去，可驅除陰煞之氣，穩定磁場，抗瘟疫。

三、「午時水」淨屋：

「端午節」當天中午11點至13點用碗盛「午時水」，取一綠色（榕樹、艾草…）樹葉沾「午時水」，由房子最內部向外灑淨，透天厝由頂樓灑淨至樓梯，然後由樓梯再灑淨至下一層樓，最後灑淨至門口，如同將髒物由內而外掃出門外，去除家裡的穢氣，提升宅運。

四、「午時水」淨身：

「端午節」當天中午11點至13點沾「午時水」，由頭頂、臉、脖子、胸部慢慢往下輕拍，如同拍掉身上的霉氣，趨吉避凶；若到陰氣較重的地方，像是醫院、殯儀館、火葬場等，感覺身體不適，平日亦可用此方法。

五、「午時水」泡澡：

「端午節」當天中午11點至13點一碗「午時水」加菖蒲、艾草若干，再加上一碗「陰陽水」（陰水：沒煮過的自來水或礦泉水，陽水：煮沸的熱開水。），用攝氏40度左右的熱水來泡澡，可趨吉避凶，達到轉運。

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