「粽葉」是廚餘、一般垃圾？環保局給解答　丟錯最高罰6千塊

▲粽葉非廚餘。（示意圖／記者游瓊華翻攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

端午節將至，很多人會應景吃粽子，不過吃完後的「外衣」可別亂丟！新北市環保局提醒民眾，粽葉雖然是植物葉片，但因為屬於「長纖維材質」，不易分解，無法投入廚餘桶回收，若誤丟入廚餘堆肥場，恐導致機器設備損壞。未依規定丟棄垃圾，可依《廢棄物清理法》開罰1200至6000元。

粉專「新北i環保」去年曾發文提醒，「粽葉不可回收」，也無法當廚餘處理，「請將粽子的外衣裝進專用垃圾袋再交給垃圾車」，並強調「廚餘桶桶不吃粽葉哦！」至於粽繩也是一般垃圾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到貼文後，就有不少網友感到詫異，「長知識了，以為葉子都可以當堆肥」、「不算堆肥嗎？我以為放堆肥桶」、「不是葉子嗎？不可堆肥？」對此，「新北i環保」在留言處解惑，「粽葉屬於長纖維不好分解，無法當廚餘回收，若放置廚餘堆肥場容易導致機器設備損壞，所以還是請大家以一般垃圾處理。」

還有新北市政府環保局員工留言指出，粽葉看起來很天然，但富有長纖維的粽葉若是誤入廚餘堆肥場，容易導致機器設備損壞，且需要清潔人員再撿拾分類，費力又費時。同樣屬於垃圾的長纖維類還包括筍殼、甘蔗皮、蔗渣、麻薏莖、香茅草等等。

另外，根據《廢棄物清理法》第12條規定一般廢棄物回收、清除、處理之運輸、分類、貯存、排出、方法、設備及再利用，應符合中央主管機關之規定。如違反第規定，處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰。經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰。