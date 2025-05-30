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快訊／馬斯克請辭DOGE　川普白宮辦送別記者會！爭議一次看

▲▼ 美國候任總統川普（左）與億萬富翁馬斯克（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克宣布退出白宮。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

特斯拉執行長馬斯克在美國政壇掀起一陣旋風，為總統川普帶領新創部門DOGE削減預算，但最終仍未能達到預期目標，28日閃電宣布請辭，告別川普政府。川普29日對馬斯克表達感謝與讚美，同時宣布將於30日下午在橢圓辦公室替其舉辦告別記者會。儘管馬斯克創辦DOGE才數個月，但也留下許多荒唐瞬間，例如帶著鏈鋸去聯邦機構，又或者把白宮當場特斯拉展示場，讓川普現場選購等。

根據《路透社》報導，馬斯克28日正式宣告告別川普政府。他在X上發文，感謝川普總統給予的機會，並宣布結束在DOGE的特別政府職員任期。

他主導的DOGE（政府效率部門）雖然試圖大刀闊斧砍預算，但最終未能達成預期的目標，決定急流勇退。白宮官員28日晚間證實這項消息並稱，馬斯克的「離職程序於今晚展開」。

知情人士透露，馬斯克的離開非常迅速，在公開宣布離職前並未與川普進行正式談話而是高層內部討論後拍板。目前尚不知馬斯克離職的導火線，但他在離開的前一天，才剛批評共和黨正在推動的稅改與預算案，稱「太燒錢」，甚至認為該法案會破壞他努力推動的部門改革，引發白宮內部高層不滿。

儘管馬斯克與川普私人關係依舊密切，但他在政府中的影響力早已逐漸下滑，這次離職被外界視為「形同退場」。馬斯克閃電離職的消息也不免讓外界懷疑，兩人的關係是否陷入緊繃。不過川普也在29日表示，將於30日下午1時半於橢圓辦公室舉辦記者會替馬斯克送行，同時也不吝讚美他的付出。

川普在自家社群平台Truth Social上寫道，「這會是他的最後一天，但其實也不是，因為他永遠與我們同在，全力協助一切。」還不忘補一句，「伊隆真的很棒！」

馬斯克創辦DOGE時，誓言剷除政府浪費與濫用資源，徹底翻新官僚體系，但上任後風波不斷，也引發反彈。例如要求存取大量聯邦數據，並用AI篩選、整合這些資訊，打算用來識別並驅逐非法移民。馬斯克甚至規定每名員工每周要回報5項工作成果，以提升效率。

▲▼ 全球首富馬斯克（Elon Musk） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克在美選期間就全力替川普助選 。（圖／達志影像／美聯社）

馬斯克一度成為川普團隊的關鍵人物，在選舉中不僅站台還砸重金力挺川普。他成立的政治行動委員會大撒幣，希望催出「紅色浪潮」，還發起登記投票就有機會日領百萬美金（約新台幣2985萬元）的抽獎活動，引來司法部警告其涉嫌違法買票。不過他毫不在意，一路燒錢炒熱話題，成為川普陣營最搶眼的代言人。

▲▼馬斯克2度擺出與納粹手勢極度相似的手勢。（圖／路透）

▲馬斯克2度擺出與納粹手勢極度相似的手勢。（圖／路透）

川普連任就職後，馬斯克在發表演說時做出爭議手勢，先將手掌貼胸後再高舉，引發外界質疑模仿納粹敬禮。儘管他回應是主流媒體的抹黑，還指控這是外界的「純粹政治宣傳」，但國際輿論仍譁然，畢竟他曾公開力挺德國極右政黨AfD。

▲▼ 馬斯克高舉阿根廷總統米雷伊贈送的電鋸，米雷伊在一旁興奮比讚。（圖／路透）

▲馬斯克高舉阿根廷總統米雷伊贈送的電鋸，米雷伊在一旁興奮比讚。（圖／路透）

此外，馬斯克2月帶著一把由阿根廷總統贈送的紅色鏈鋸出席保守派政治行動會議（CPAC），高喊要砍除冗員。馬斯克的高調、脫序行為也連累特斯拉，為了挽回股價，他還將5輛特斯拉開白宮，將白宮當成展示車間，讓川普選購，再度引發爭議。

▼川普選購了一輛紅色特斯拉Model S。（圖／路透）

▲▼川普要買紅色特斯拉Model S。（圖／路透）

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