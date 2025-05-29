台南駁斥索樣訴願書傳聞　市府：爭取中央應補足地方財源

▲外界傳出台南市私下「索取訴願書當範本」，台南市政鄭重澄清表示絕非事實，市長黃偉哲爭取中央應補足地方財源。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

針對台北市政府因中央刪減一般性補助款提起訴願一事，外界傳出台南市私下「索取訴願書當範本」，台南市府28日鄭重澄清：「純屬臆測，絕非事實」，強調市府僅為了解各縣市財務調度機制進行溝通交流，並不認同台北市的訴願作法，也不會跟進。

台南市今年遭統刪一般性補助款高達51.68億元，為全台第三高，市長黃偉哲日前已於5月22日親上火線召開記者會說明因應措施，強調市府將透過「撙節支出、量入為出」五大方向控管財政，社福與教育支出將不受波及，盡全力維護市民權益。

台南市財政稅務局指出，為妥善面對突如其來的財政衝擊，近期與苗栗、雲林、竹縣、金門、連江、宜蘭、新北、台北、嘉義縣、高雄與屏東等11縣市進行橫向交流，討論各自調度與作法，並非如個別媒體所稱「向北市索取範本」。且市府審慎研判北市訴願內容後，認為其論述依據薄弱，屬單方面意見，並無實質效益，台南不予認同也不跟進。

財稅局長李建賢表示，面對新版財政劃分法不公及補助款大幅刪減，財稅局與主計處已密集協調，針對未發包工程、補助預算及活動支出進行盤點與優先排序，「該省就省，把錢花在刀口上」，確保市政運作正常不打折。

台南市副市長葉澤山28日亦已向中央遞交預算調整與補助訴求，籲請立法院協助補破網，補足財政缺口，讓地方能穩健度過財源壓縮的難關。