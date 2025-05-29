全國首創　台南商業總會攜手商研院打造AI數據中心引領智慧轉型

▲台南市商業總會與商研院簽署合作備忘錄，推動AI導入與數位轉型。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對AI與數位浪潮強勢來襲，台南服務業率先啟動智慧革命！台南市商業總會29日與財團法人商業發展研究院（CDRI）正式簽署合作協議，成立「台南市商業AI數據中心暨人才培育整合模式」，盼透過AI技術導入與數位人才培訓，助攻在地產業數位升級與轉型。

啟動儀式於台南活佛素食餐廳舉行，吸引78位各公會理事長及業界代表齊聚參與，為地方商業智慧轉型揭開新篇章。

商研院董事長許添財指出，數位經濟是現代生產力革命的核心，疫情改變了人類工作與消費模式，加速數位經濟的發酵與跨域整合。他強調：「產業若能把科技工具運用得宜，就能在體驗經濟中創造嶄新商業模式，這將成為台南生產力革命的重要里程碑。」

台南市商業總會理事長宋俊明也指出，AI數據中心的成立象徵著台南服務業邁向智慧轉型的起點。中小企業面對劇變市場，唯有掌握AI與數據工具、重塑價值鏈，方能強化競爭優勢。他直言：「AI不是萬能的，它不會自動解決問題，關鍵在於企業是否具備活用科技的能力。」

商研院副院長張皇珍補充，該計畫強調結合在地產業需求，課程內容階段分明、實作導向，從報名到輔導皆以「手把手」方式協助業者輕鬆上手。課後並設有成果追蹤機制，確保技術真正落地應用，實現產業升級轉型。

此外，商研院同步推動經濟部商業署「30人以下服務業數位人才培育課程」，即日起開放報名。更多課程資訊請見報名連結：https://gudate.com/1626/2827，或洽服務專線（07）7707-4885商研院許專員。