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台南科教發光！　後甲國中聯隊奪全國創意實作銀牌

▲台南市後甲國中、復興國中、中信國際實驗教育機構學生聯隊勇奪全國科技教育創意實作競賽銀牌。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市後甲國中、復興國中、中信國際實驗教育機構學生聯隊勇奪全國科技教育創意實作競賽銀牌。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市科技教育傳來捷報！由後甲國中、復興國中與中信國際實驗教育機構組成的學生聯隊，日前在教育部國教署主辦的「113學年度全國科技教育創意實作競賽」中，從全國30支國中菁英隊伍中脫穎而出，榮獲「科技任務組」銀牌佳績，展現出跨域整合、創意發想與動手實作的實力。

市長黃偉哲表示，台南致力於厚植學子科技素養，這項佳績印證各校努力與政策成果。他強調，市府將持續推動科技教育與創新課程，鼓勵學校善用全市8所科技中心資源，讓學生在生活中學會應用科技、發揮創意潛能。

教育局長鄭新輝指出，台南市設有復興、新興、和順、仁德、新化、佳里、麻豆及南新等8所科技中心，長期提供教學資源、師資培訓與設備支持，是各校推動科技教育的重要後盾。本次競賽以「取物幫手」為主題，鼓勵學生從生活經驗出發，設計出具備實用性的創意機構裝置。

▲台南市後甲國中、復興國中、中信國際實驗教育機構學生聯隊勇奪全國科技教育創意實作競賽銀牌。（記者林東良翻攝，下同）

獲獎的學生聯隊成員包含後甲國中林瑀喬、陳以勒，復興國中林彥葶及中信國際教育黃泓鈞，他們鎖定「交通號誌燈罩常成鳥巢」的真實問題，設計出結合電控系統、兼顧人員安全與保護雛鳥的「移巢工具」，挑戰跨學科知識整合與實作表現，最終以穩定操作與創新構思獲得評審青睞。

後甲國中校長陳瑞榮表示，科技教育重視實務操作與創造性思考，感謝指導老師的細心培育與科技中心的支援，讓學生能從發想到實作、從問題到解決，完整體現科技教育的核心精神。

教育局強調，未來將持續整合科技中心資源、深化師資增能，推動跨領域課程與實作活動，培育更多能解決真實問題的科技新秀，落實「做中學、創中學」的教育願景。

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