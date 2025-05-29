從82飆到100公斤挑戰極限！　台南蕭有緯世壯運奪柔道銅牌

▲蕭有緯（右二）於世壯運勇奪銅牌後與教練團合影，展現柔道精神不老鬥志。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市體育總會摔角委員會主委，同時也是國家級柔道裁判與教練的蕭有緯，日前代表台灣參加2025年世界壯年運動會柔道項目，以近乎「逆天改命」的增重挑戰-100公斤量級，他從82公斤一路增重來參賽，最終在銅牌戰擊敗印度選手奪下銅牌，為台灣、也為台南市爭光。

蕭有緯現階段擔任國立台南大學附設實驗國小的柔道教練，本屆世壯運除擔任柔道項目裁判外，也親自披掛上陣挑戰M4組（50歲以下）-100公斤級賽事。

蕭有緯笑說：「原本只有82公斤，為了挑戰極限硬是增重跳兩個量級，朋友都說我是不要命了，但我相信『有志者事竟成』。」儘管首戰不敵體格壓制的蒙古選手落入敗部，但他在銅牌戰以單邊過肩摔搭配壓制關節技擊敗印度選手，技驚四座。

蕭有緯感謝一路走來支持他的老師與柔道前輩，也提到目前與同門師弟、現任台南中信金融管理學院柔道隊總教練李奇儒（本屆獲得銀牌）共同投入柔道推廣，希望未來有更多青年學子加入練習柔道與摔角行列。他表示：「雖未能奪金，但無憾於心，享受比賽、切磋技術更重要。希望大家都能有強壯的身體，來練柔道吧！」