台鐵漲票價推「花東會員優惠」年短收億元　宜蘭、屏東也想要

▲台鐵6月23日起將調漲票價，並推出花東會員優惠。（示意圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵6月23日起票價全面調漲，平均漲幅26.8％，引發花東居民反彈，台鐵宣布推出「花東會員優惠措施」，會員點數平日最高5倍回饋，假日3倍回饋，點數可折抵下次乘車票價，等於回饋最多享95折。據了解，花東優惠讓台鐵一年得短收逾1億元，台鐵將申請國發會花東基金補助。

凍漲30年的台鐵票價6月23日起要調漲了，平均漲幅26.8％，不過長途採遞遠遞減降低漲幅，台北到花蓮自強號由440元調升至583元，台北-台東從783元漲為936元，引起花東反彈。在行政院和交通部要求下，台鐵公司6月23日起將推出「花東會員優惠措施」，會員點數平日最高5倍回饋，假日3倍回饋，點數可折抵下次乘車票價，等於最多回饋享95折。不過花東民代仍質疑折扣太少，且老人家加入會員不便。

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據了解，台鐵針對涉及花東的民眾推出花東會員優惠措施，一年可能要面臨短收1億元，台鐵將向國發會爭取「花東地區永續發展基金」補貼，由於補貼花東居民優惠主要是考量振興花東經濟，將不會是長期措施，花東擺脫天災對經濟衝擊時，會員優惠措施可能終止。此外，在花東要求推出票價優惠方案後，宜蘭縣、屏東縣也有民代也向台鐵提出優惠或調降票價要求。

對此，台鐵公司總經理馮輝昇今日受訪時表示，花東會員優惠措施是依照行政院的函示，請台鐵針對花東居民提出優惠措施，過去一段時間台鐵也評估，原則上透過會員點數加倍送的方式，提供花東居民優惠，目前台鐵提出來的方案就是平日會員點數5倍送，假日點數3倍，未來購票最多可折抵50%或可折抵在購買鐵路商品。

馮輝昇指出，希望透過花東會員點數加倍送方式，提供花東民眾在使用鐵路運輸時，有更優惠的方案，符合行政院的函示，在振興花東經濟考量上，透過這樣的措施讓花東居民減輕交通負擔。