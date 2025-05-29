太魯閣號事故下午二審宣判　罹難者家屬：盼正義最終能到來

▲台鐵太魯閣號出軌事故，花蓮高分院今下午二審宣判。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

2021年4月2日台鐵太魯閣號撞上違規在邊坡施工並翻落的工程車，釀嚴重出軌造成49死、213傷，花蓮高分院今（29日）下午將針對肇事者李義祥及移工華文好的刑事責任進行宣判。由罹難者家屬組成的「太魯閣的眼淚」在宣判前發出聲明，盼正義最終能到來，以慰已逝家人在天之靈。

今天是太魯閣事故的第1519天，也是太魯閣刑案二審的宣判日，由罹難者家屬組成的「太魯閣的眼淚」在宣判前發出聲明，指出這些日子以來，他們始終期盼正義最終能夠到來，以慰已逝摯愛家人在天之靈。

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「太魯閣的眼淚」指出，李義祥對於事故中的重大死傷結果不應該只是過失而已，他一連串魯莽的行徑形同放任事故隨時發生，更顯現出他對行車安全危害可能造成重大死傷的默不在意，單單是法定最高刑度5年有期徒刑根本不能與他魯莽行徑造成49人死亡相稱，而應該要以殺人罪定罪。

「太魯閣的眼淚」強調，李義祥更在事故發生後不僅沒有撥打119，反而是在一旁一副事不關己、完全沒有要幫助救難的意思，這更是應該要論以肇事逃逸罪。

至於一審被判無罪的移工華文好，「太魯閣的眼淚」指出，種種證據都顯示是他在事故邊坡首先提議要用挖土機拉動大貨車，並將挖土機開到現場、把吊帶交給李義祥，過程中更與李義祥分工前後照看，作為始作俑者的他又如何能夠逃避造成49人死亡的責任？華文好也應該一同與李義祥成立殺人罪。

「太魯閣的眼淚」表示，從上訴二審以來到今日宣判歷經了2年半的審理，期待能在今日能聽到來自法院的正義，讓李義祥、華文好都承擔起他們應該要負的責任，這樣的話，他們才能放心地跟天上的49位天使說：「我們為你們討回公道了。」也才能相信：「公平與正義雖會遲到，但應該不會不到。」