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鐵路便當節6/6起登場　列車陶瓷款特價799限量開賣

▲▼台鐵鐵路便當節6月6日起限定4天在台北車站登場 。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵鐵路便當節6月6日起限定4天在台北車站登場 。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵「第10屆鐵路便當節」6月6日至9日將在台北車站登場，台鐵攜手台灣菸酒首推「台鐵限定」的「芭芒柳精釀啤酒」，以及在高雄秒殺的N規模型「2025微笑冠軍號」彩繪列車，台鐵總經理馮輝昇表示，今年便當節估將吸引破50萬人次、千萬營收，創下歷年新高。

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台鐵今(29日)舉辦「10歲生日party」，搶先曝光鐵路便當節商品，且將推出多款商品59折起限量優惠，台鐵公司表示，此次鐵路便當節為展現台灣在地文化，強強聯手首度與台灣菸酒公司合作推出「絕配芭芒柳精釀啤酒」，單瓶180元及禮盒組350元。

該啤酒選用具台灣辦桌文化特色的芭樂、芒果與柳橙果汁，與麥芽香和啤酒花共同堆疊出多層次口感，展場中將提供試飲活動，憑身分證明文件證明年滿18歲，及憑夢工場或台北啤酒工場櫃位消費明細發票，不限金額試飲一杯。

▲▼台鐵鐵路便當節6月6日起限定4天在台北車站登場 。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼台鐵鐵路便當節台北場推出「微笑冠軍號」N規模型限定30組 。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼台鐵鐵路便當節6月6日起限定4天在台北車站登場 。（圖／記者李姿慧攝）

此外，鐵道迷最關注的「微笑冠軍號」N規模型，售價13,800元，也將在現場開賣，限量販售30組，每人每次限購2組。另外還有Team TAIWAN紀念章及不鏽鋼便當盒，以及風靡網美界的「海風號」及「山嵐號」各種文創商品，以及復古列車車款「莒光列車」及「藍皮列車」週邊商品，並推出「列車陶瓷便當盒優惠組」原價998元，合購價只需799元，限量50組。

台鐵公司總經理馮輝昇表示，今年是台鐵舉辦鐵路便當節10週年，今年也盛大辦理，以台灣傳統文化辦桌的心情舉辦鐵路便當節，這一次也首次在上周末到高雄站辦理南部的便當節，短短兩天就創下百萬元業績，多項商品秒殺。

▲▼台鐵鐵路便當節6月6日起限定4天在台北車站登場 。（圖／記者李姿慧攝）

▲「海風號」及「山嵐號」各種文創商品 。（圖／記者李姿慧攝）

馮輝昇指出，這一次在台北場除準備八個主題商品，包括傳統鐵路文化的展現、新的觀光列車風貌展現，台鐵也跟台灣菸酒公司以辦桌文化為主題，合作創造出了「芭芒柳精釀啤酒」，希望大家更能夠深入了解台灣傳統文化和鐵道文化，台鐵便當跟台灣民眾有情感和生活故事緊密的相連，也希望透過10週年鐵路便當節活動為台灣民眾把台鐵便當的文化和情感交流持續傳遞下去。

馮輝昇強調，今年鐵路便當節希望透過商品開發和特色便當，有更多的民眾來參與，預計今年參與人數可以破50萬人次，比去年成長10%，整體銷售額突破千萬為目標，皆可創下歷年新高，台鐵會來努力辦好這一次鐵路便當節，除吸引更多的台灣民眾，也希望有更多國外旅客一起來參與這項精彩又富傳統文化和台灣特色的節慶活動。

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