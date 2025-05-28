端午首波車潮明湧現「國5恐塞到午夜」　連假首日車最多飆1.3倍

▲端午連假明天將出現首波車潮。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

端午3天連假周五(30日)登場，首波車潮明天(29日)湧現，國道將有3易塞路段，其中國5從嚴預判可能上午9時過後就會有南下車流，午夜24時後紓解，不過仍要視鋒面和天候狀況而定。

明天將出現首波返鄉或出遊車潮，高公局研判國道有3大易塞路段，包括國1南下楊梅-頭份，國3南下中和-關西，以及國5南下南港系統-頭城。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局交通管理組科長張耿宗說明，明天國道預估交通量為112百萬車公里，為平常92百萬車公里的1.2倍，因為是連假前一天，西部國道車潮預料將自下班後出現，包括新竹路段等可能塞到晚上22時或23時；國5則要天氣和鋒面影響花東旅遊狀況，以往曾有上午9時就塞車，也有下班後才出現車潮，但高公局料敵從嚴，先預判明天上午9時就有車潮，不過實際情況仍要看下雨影響車流情況而定。

張耿宗指出，端午3天連假將以旅遊車潮為主，大部分台灣民眾國旅型態為兩天一夜或三天兩夜，選擇連假第一天出發居多，因此連假首日交通量最大，預估周五車流量約121百萬車公里，為平常1.3倍，不過去年端午連假天氣較好，今年連假首日預報上可能部分地區有降雨，研判交通量不會比去年高。

根據高公局預判，連假首日國道瓶頸路段以南下居多，包括國1的桃園、中壢、新竹、彰化等路段，以及國3的桃園、關西，以及中部往日月潭一帶，皆容易壅塞；此外，連假第二天國5北返車潮可能塞到半夜，第三天則是收假高峰，台中和彰化等國道路段也容易塞車。