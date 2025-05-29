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台鐵票價上漲花東僅點數補貼　綠委批無感：交通部應重擬方案

▲▼莊瑞雄批評台鐵「花東會員點數優惠方案」根本無感。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

▲莊瑞雄批評台鐵「花東會員點數優惠方案」根本無感。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

台鐵昨公告自6月23日起調漲票價，並推出「花東會員點數優惠方案」，宣稱要回饋在地居民、緩解壓力。對此，綠委莊瑞雄今（29日）批評，東部不是次等地區，政府不能用點數假裝補貼，這種補貼不到位、折扣過低、限制繁瑣的設計根本無感，並提出補貼應直接反映在票價上、取消門檻、擴大適用等四大主張，期盼台鐵再次檢討調整方案。綠委陳瑩也表示，花東地區交通選擇相當有限，此波票價調漲即使加上優惠，對花東居民仍顯「不公平」。

莊瑞雄指出，根據台鐵新制，自強號台北－台東單程票價將自783元調漲至936元；台東－高雄也將從362元調升至485元，漲幅高達20%至30%。在缺乏高鐵、捷運等替代運輸工具的花東地區，鐵路是居民通勤、就醫、就學、返鄉的唯一交通選項，漲價對居民造成的衝擊不容忽視。

針對政府推出的「會員點數優惠」，莊瑞雄直言：「這不是優惠，是安撫，是敷衍。用點數換未來折扣，解決不了當下立即增加的負擔。」他說明，台鐵宣稱花東居民可享最高5倍（平日）、3倍（假日）點數回饋，實際折合約為9.5折優惠，來回票價最多僅減少90元，連調漲後增加的306元都無法覆蓋一半。這樣的設計對花東居民而言，真的毫無感受，更談不上公平。

莊瑞雄表示，一位台東的年長者，為了省幾十元，還得會用手機上網操作這整套流程。這不是照顧，是刁難；不是優惠，是障礙。今年3月的施政總質詢與4月的交通委員會質詢時，他已再三提醒交通部與行政院，東部的交通不能以西部的邏輯設計制度，並明確提出應提供「立即、有感、無門檻」的優惠方式，當時也獲得部會首長的正面回應，如今卻僅推出這樣的方案，實在令人失望。

莊瑞雄也指出，本次優惠更排除了設籍花東、但目前旅居外地的民眾，也未將身分證字號開頭為「U」與「V」者納入適用範圍，完全忽略學生、外地工作者與返鄉者的實際交通需求。第一、票價補貼應立即反映在售票價格，改為直接折扣而非點數延後回饋。第二、取消繁瑣門檻，讓設籍花東民眾於現場購票即可享有折扣。第三、補貼金額應重新評估，以實際反映票價調幅。第四、納入旅居外縣市的設籍花東者，不得排除特定族群。

陳瑩指出，花東地區交通選擇相當有限，相較西部擁有高鐵、捷運與完善公路網，差距明顯。東部民眾在通勤、就醫、就學與返鄉等日常交通需求高度依賴台鐵，此波票價調漲即使加上優惠，對花東居民仍顯「不公平」。

交通部長陳世凱曾於5月2日接受陳瑩質詢時承諾，將以實名制方式提供花東優惠，但昨日台鐵公布的方案，不僅優惠幅度未如預期，且排除身分證字號開頭為「U」與「V」、目前旅居外地的花東民眾。對此，陳瑩呼籲交通部應立即檢討方案，擴大優惠幅度，並將具有花東戶籍但旅居外縣市的民眾一併納入。


 

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