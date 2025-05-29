駕駛停紅燈滑手機被警抓包　碎念「就只抓我」下場拘役30日

記者黃翊婷／新北報導

駕駛阿榮（化名）前年9月間開車行經新北市新莊區中正路與中港路口，因停等紅燈時使用手機被警員取締，竟心生不滿當場抱怨「XX咧就只抓我」、「就是有你這種吃飽太閒的警察」等話，結果反而害自己吃上官司。新北地院法官日前審理之後，依侮辱公務員罪判處阿榮拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲阿榮停等紅燈時，因滑手機被警員舉發。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮2023年9月間駕駛一輛租賃小客車行經新北市新莊區中正路與中港路口，因停等紅燈時以手持方式使用手機，被警員攔停並取締舉發，他心生不滿，竟當場辱罵「XX咧就只抓我」。

警員隨即提出質疑，阿榮又接著罵出「不要吃飽太閒啦，做點有意義的事情啦」、「就是有你這種吃飽太閒的警察」、「做點正常的事情啦」、「納稅錢繳你這種米蟲」等話，反而害慘自己。檢方認為，阿榮的行為足以妨害警員依法執行身分查證及舉發交通違規的職務，訊後依法將他起訴。

新北地院法官表示，阿榮僅因不滿警員依法查證身分並取締舉發，就在路口以言語辱罵警員，漠視國家公權力，妨害國家法紀執行，可見他的法治觀念薄弱，考量到他已經坦承犯行，最終依犯侮辱公務員罪，判處他拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。