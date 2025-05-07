渣男「抱抱換IG」淫辱3少女　慘遭火燒GG教訓...還被判囚5年

▲徐姓男子涉和多名未成年女子發生關係遭告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／新北報導

徐姓男子從事餐飲業、在便利商店工作，2023年10月間因性侵17歲少女A，又和少女B發生性關係並拍攝性愛片，被人帶去山區毆打、凌虐，徐男脫身後報警處理，同年11月徐男在新北耶誕城進行「免費抱抱換IG」，認識國一少女C並發生性關係，最後被這3名少女控訴性侵，新北地院審理，判徐男對少女A犯成年人故意對少年犯強制性交罪，處3年8月徒刑，對少女B犯拍攝少年性影像罪，處1年10月徒刑，合併處5年徒刑。另遭少女C控訴的部分則無罪。可上訴。

判決指出，徐男於2023年10月7日上午時，和女伴、17歲A女、A女男友於旅店同房，而後其他兩人因故相繼離開，只剩徐男和A女獨處，徐男趁機對將A女壓在床上，指侵得逞。

隔天8日，徐男又約16歲少女B、17歲少年到KTV唱歌，同日晚間3人一起投宿旅館，徐男和少年分別和B女發生關係，徐男同時用手機拍下自己和B女的性交過程。

同年12月4日，徐男前往警局報案，指稱A女、A女男友、B女等多人將他帶到山區毆打、以打火機燒下體虐待，還他逼簽本票、揚言要用園藝剪將他下體剪掉，然而徐男對於和人發生甚麼糾紛卻說不清楚。

隨後徐男也被A、Ｂ女等人告上法院，A女男友則證稱，因為徐男曾性侵A女、B女等5名女子，所以他們才把他帶到山上毆打。

新北地院審理，法官檢視相關證據，判定徐男性侵A女屬實，依對少女A犯成年人故意對少年犯強制性交罪，處3年8月徒刑，不過B女和徐男發生性關係時意識清楚，和她自稱酒醉證詞不同，因證據不足，只依犯拍攝少年性影像罪，處1年10月徒刑。可上訴

▲另名國一少女也指控遭徐男侵犯。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

另外，還有一名國一少女C跳出來指控徐男，說她和學姊於2023年11月18日去板橋耶誕城時，見徐男以i13手機螢幕跑馬燈寫「免費抱抱換IG」，她們便上前跟他抱抱換IG，過了6或7天，她在IG後便利貼上打「我現在真的很需要抱抱」，徐男就約她到他家並強行硬上。

C女指控，徐男對她使用躺著、趴著的背後式、傳教士還有火車便當，每次她都說「我不要」但徐男都硬要，還拿她IG帳號打給學姊，要學姐聽她的叫聲，當天她與被告發生7次性行為，期間僅間隔1、2分鐘，都沒有休息，每次徐男都問「可以再來一次嗎」，她每次都拒絕。

法官認為，若C女指控屬實，代表徐男當日於下午2時許至晚間11時許間，共對她強制性交5至7次，時間共長達約9小時，且各次之間僅間隔數分鐘，和常情不符，另C女雖然年僅12歲，但在IG多為僅穿性感內衣、內褲的照片，身材也非稚嫩，比同齡少女更成熟，更以「不知道看身材很像高中生的妹妹能不能當你的小嬌妻」等語自述，也表示未跟徐男聊過年齡，因無強制性交證據，徐男也可能在和C女性交時，以為她已經年滿16歲，因而判徐男無罪。

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