吃3碗羊肉爐、薑母鴨　女騎士酒測值0.56！被判刑4個月

記者黃翊婷／新北報導

女騎士小玲（化名）去年11月間在某場所食用3碗含米酒的羊肉爐、薑母鴨，大約2小時後騎車外出，途中與一輛自小客車發生擦撞事故，經警方酒測測得她的吐氣所含酒精成分達每公升0.56毫克。由於小玲並非初犯，新北地院法官日前審理之後，依法判處她有期徒刑4個月，併科罰金1萬5000元。

▲小玲吃完羊肉爐、薑母鴨，騎車途中發生擦撞事故，經警方酒測確認酒測值超標。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，小玲去年11月間在新北市某場所食用3碗含米酒的羊肉爐、薑母鴨，她明知不能酒駕，卻還是在用完餐大約2小時之後騎車外出，沒想到卻在行經新北巿泰山區泰林路一處巷口時，與另一名自小客車駕駛發生擦撞事故。警方獲報到場處理，並將小玲送往醫院，然後在醫院進行酒精檢測，測得她的吐氣所含酒精成分達每公升0.56毫克。

新北地院法官表示，小玲在2016年9月間就曾因為酒駕，被法院判處有期徒刑3個月，併科罰金1萬元確定，她明知酒精對人的意識、控制能力均具有不良影響，可能會導致對周遭事物辨識及反應能力減弱，仍在食用含米酒的羊肉爐、薑母鴨之後，未等待體內酒精代謝消退，就騎車上路，不僅漠視自身安危，更罔顧公眾安全。

法官指出，本案小玲的吐氣所含酒精濃度達到每公升0.56毫克，大幅超越刑法所定具可罰性的抽象危險值，她甚至與其他駕駛發生擦撞事故，所幸並未導致他人傷亡，可見當時她的意識及控制能力已經受到酒精影響，考量到她已經坦承犯行，最終依駕駛動力交通工具吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪，判處她有期徒刑4個月，併科罰金1萬5000元，前者得易科罰金12萬元，後者得易服勞役15日，全案仍可上訴。

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