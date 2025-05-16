妻外遇摩鐵開房竟刷夫信用卡　「瞎扯盜刷」遭求償200萬

記者黃翊婷／新北報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名）與同事阿強（化名）發生婚外情，甚至使用他的信用卡支付摩鐵開房間的費用，事後竟聲稱是遭到盜刷，他報警一查才驚覺被戴綠帽，憤而對兩人提告求償200萬元。新北地院法官審理之後，判小美和阿強應連帶賠償人夫30萬元較為適當。

▲人夫控訴妻子小美外遇同事阿強，兩人還一起上摩鐵開房間。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，妻子小美（現已離婚）自2020年開始外出工作，時常說要和同事、朋友聚餐，有時會徹夜未歸；2023年1月間他突然收到簡訊通知信用卡消費紀錄，竟然是在某摩鐵的消費扣款，由於卡片平時都是小美在使用，事發當日小美曾說要去參加公司尾牙聚餐，他提出疑問，小美卻推稱不知情，甚至主張遭到盜刷，還要求他趕快報案處理。

接著，人夫決定報案，沒想到警方循線調閱監視器畫面一查，發現是阿強開車載小美前往摩鐵投宿過夜，事情曝光之後，小美才向他坦承發生婚外情，2022年11月至2023年1月間，小美和阿強至少相約出遊、外宿多達5次，讓他無法接受，憤而決定對兩人提告求償200萬元。

小美和阿強則主張，人夫忙於工作，對家庭漠不關心，和小美之間的感情早已嚴重失和，人夫甚至外遇前妻，夫妻倆經常吵架，人夫是基於不滿才會編織小美外遇的情節；此外，若他們真的有不正當交往關係，怎麼可能會用人夫的信用卡支付摩鐵費用。

但新北地院法官檢視阿強和小美的對話紀錄，發現兩人在2022年11間，曾互傳「找我一起睡嗎」、「還是三峽開個房就可以了」、「我現在只對妳有感覺」等曖昧訊息，小美甚至說過「太快了，不要一起洗，不對，好像也沒什麼好遮了」等話，兩人還在2022年11月至2023年1月間做出親密牽手、依偎等舉動。

法官認為，小美和阿強的關係極為親暱、言語曖昧，還傳送相約「開房間」等互相傳達愛意、具性暗示內容的挑逗訊息，小美事後也曾傳訊息向丈夫道歉，而且小美和阿強的說詞有許多不合常理之處，因此沒有採信，最終判兩人應連帶賠償30萬元給人夫較為適當，全案仍可上訴。