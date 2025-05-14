人夫買Apple Watch稱「我要送小三」　正宮見開箱影片氣炸

記者黃翊婷／新北報導

一名人妻控訴，丈夫阿榮（化名）外遇女同事小美（化名），兩人不僅多次一同出遊、拍攝親吻照，阿榮甚至曾在購買Apple Watch時，直接向店員表明「我要送小三的」，讓她無法接受，憤而決定對兩人提告求償100萬元。新北地院法官審理之後，判阿榮和小美應連帶賠償8萬元較為適當。

▲人妻抓包丈夫阿榮與女同事小美發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和阿榮的婚後生活原本幸福和諧，沒想到阿榮竟與女同事小美發生婚外情；2024年4月間阿榮購買Apple Watch給小美當禮物，還錄製開箱影片，影片中店員詢問是不是要送禮，阿榮竟回答「送人的，我要送小三的」，一旁的小美也沒有否認，僅露出無奈的表情，並在收下禮物之後拍攝照片。

人妻控訴，除了送禮物事件之外，阿榮和小美還曾一起慶生、吃火鍋、穿情侶鞋，甚至多次一起出去玩，期間拍攝親吻、臉靠臉等親密照片；而且阿榮為了不讓她起疑，居然將行事曆上的休假日偷改為上班日，後來事情露餡，她決定對兩人提告求償100萬元。

阿榮和小美挨告之後，對於人妻的主張他們均不爭執，僅表明希望法官審酌慰撫金的數額。

新北地院法官表示，小美明知阿榮是有配偶之人，仍答應交往成為男女朋友，兩人交往將近半年，確實侵害到人妻的權益，考量到兩人現在已經斷絕婚外情關係，最終判他們應賠償人妻8萬元較為適當，全案仍可上訴。