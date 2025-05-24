被控拿前女友提款卡助詐團洗錢　他傻眼喊：案發時我在坐牢

記者黃翊婷／新北報導

男子阿豪（化名）被指控擅自將前女友A的郵局提款卡、密碼交給詐團，導致該帳戶變成人頭帳戶，因而挨告；但阿豪表示，案發當時他人正在監獄服刑中，根本不可能犯案。新北地院法官日前審理之後，裁定阿豪無罪，全案仍可上訴。

▲阿豪被指控將A女的提款卡及密碼交給詐團使用。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

檢方主張，阿豪和A女是前男女朋友關係，他在2018年5月間拿走A女的郵局提款卡，並在同年7月將提款卡和密碼交給詐騙集團成員使用，導致不知情的A女被利用，帳戶因而成了詐團的人頭帳戶，接著詐團利用話術向受害者騙取9.9萬元，錢一匯入A女的帳戶，便立刻被提領一空；阿豪的行為涉犯洗錢，於是依法將他起訴。

阿豪則辯稱，案發當時他正在監獄服刑，不可能幫助他人犯罪，而且他也沒有拿過A女的帳戶提款卡，更不可能把卡片交給別人，透過社群平台帳號和A女對話的「那個人」根本不是他。

新北地院法官表示，經查，阿豪在2018年7月至2020年9月確實都在服刑，客觀上他不可能將提款卡交付給他人；至於阿豪是否曾在同年5月拿走A女的提款卡，經過調查，A女在同年6月仍有使用本案帳戶的紀錄，如果阿豪在5月就將卡片拿走且沒有歸還，她應當無法使用該帳戶，這部分她的說詞顯然與客觀事實不符，因此無法採信。

法官接著指出，檢方無法證明與A女進行對話的IG帳號使用者就是阿豪，加上A女的證述具有明顯瑕疵，在無其他證據補強之下，難以僅憑現有證據就認定阿豪有幫助詐團洗錢的行為，最終因證據不足，裁定阿豪無罪，全案仍可上訴。