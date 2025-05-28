英系蘇治芬請辭民進黨中常委　同派系陳淑華遞補接任

▲民進黨台中市議員陳淑華。（資料照／記者鄧木卿攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨中常委蘇治芬因接任中央畜產會董事長請辭常委，民進黨今（28日）召開中執會，由新北市議員卓冠廷遞補中執委，中常委懸缺，則一致推舉中執委陳淑華遞補。至於傳出蘇治芬是「被請辭」，民進黨發言人吳崢則回應，一切均按照民進黨內部民主程序進行，見縫插針，大可不必。

民進黨去年中常委選舉相當戲劇化，屬於鄭文燦系統的桃園市議員呂林小鳳則故意蓋廢票，最後三席中常委「四抽三」，蘇治芬、洪申翰、遭正國會開鍘的立委陳亭妃抽籤成功抽中中常委，原本呼聲高的綠委林宜瑾，則在抽籤環節中落馬。民進黨今下午召開中執會，並提請討論互選一席中常委。英系認為，應該由同派系的人出任中常委；不過，當時沒中籤的林宜瑾也被視為可能人選。

對於中常委懸缺，據了解，並未如外界預期腥風血雨，會前，舉行卓冠廷遞補中執委宣誓就職典禮，並由賴清德親自完成監交；會中中執委一致推舉通過，由中執委陳淑華遞補中常委缺額。

不過，蘇治芬因接任中央畜產會董事長請辭中常委，但勞動部長洪申翰並未請辭，有黨內人士質疑標準不一。對此，吳崢則回應，一切均按照民進黨內部民主程序進行，見縫插針，大可不必。至於其他中常委，則無進一步變動。

根據公務人員行政中立法施行細則明定，公營事業對經營政策負有主要決策責任之人員，指公營事業機構董事長、總經理、代表公股之董事、監察人及其他對經營政策負有主要決策責任等人員。因此根據相關規範，政務官確實不在此列。

