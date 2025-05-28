名嘴同框葉元之嗆「南部低端人口」　綠委轟不適格：柯志恩認同？

▲國民黨立委葉元之接受節目《誰來早餐》主持人朱凱翔專訪。（圖／翻攝自YouTube／不演了新聞台）



記者杜冠霖／台北報導

名嘴朱凱翔近日與國民黨立委葉元之一起錄節目，朱開罵「2021核四重啟的時候，都是南部的低端在那邊灌票」。對此，綠委許智傑今（28日）批評，葉元之所在的板橋，明明有相當多南部移居的民眾，這些人絕對不是低端人口，更不是你們散播歧視及對立的標的，要求葉元之跟節目主持人都要向南台灣人民道歉，而國民黨高雄市黨部柯志恩主委，是否也同意這樣的說法嗎？

節目上，葉元之、朱凱翔熱烈討論核能議題，朱凱翔開罵，「2021核四重啟的時候，X！都是南部在灌票耶，去看一下選票結構，北部都是支持的耶，北部的老百姓都是支持的，甚至中部也是支持，都是南部的低端在那邊灌票」。朱又轟，「雙主菜便當發下去，清涼美女在上面跳舞，X！聽那什麼宣講會之後，回去就灌票耶，X你憑什麼幫北部人決定啊，民進黨拉X啦，哩洗勒X喔」。而一旁的葉元之僅是拿起水來喝，並未駁斥。

不過，朱凱翔的「北部都是支持的」說法與實際情形有出入，在2021核四重啟商轉公投的投票數據就可發現，當時新北市的不同意票數，達到74萬9776張，還比同意票數多5萬6789張，台中市的不同意票數也比同意票多2萬6363張；同意大於不同意則是台北市與桃園市，對於核能議題，在票數上，即便是北部也呈現五五波。

對此，許智傑指出，葉元之昨日參與不演了電視台節目，與主持人朱凱翔竟一搭一唱，不僅節目中不雅字眼不斷，還散播歧視性的用詞「南部低端人口」。許智傑也質疑，國民黨高雄市黨部柯志恩主委，是否也同意這樣的說法嗎？我們南部人絕不是低端人口。

許智傑補充，葉元之所在的板橋，明明有相當多南部移居的民眾，這些人絕對不是低端人口，更不是你們散播歧視及對立的標的，要求葉元之跟節目主持人都要向南台灣人民道歉。許智傑感嘆沒想到21世紀的台灣，還有人散布這類歧視性的言論，身為國會議員的葉元之，竟沒有當面制止，我們南部人絕吞不下這口氣，一定要他們道歉，甚至應該要對於其歧視言論付出應有的責任，國人應該站出來罷免這樣不適任、不適格的立委。

許智傑指出，柯志恩應該對於此事表態，過去柯志恩在板橋選輸立委，由黨安排到高雄發展，葉元之這一屆選贏板橋該選區，一直展現出他比柯志恩厲害的態度，甚至疑似瞧不起到南台灣發展的柯志恩，這一連串的心結，許智傑認為都不該成為歧視全南台灣民眾的理由。

許智傑也透露，本週一擔任召委，他與柯志恩等國民黨民代一同考察空中鳳城，登上空中鳳城的屋頂時，柯志恩大讚這裡是全台最美的太陽能板，與會的貴賓也說這裡可以變成觀光亮點，證明我們南台灣發展光電，是有口皆碑，藍綠都可以認同的方向，衷心期盼柯志恩能替南台灣民眾說句公道話。