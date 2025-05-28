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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

預算少1%縣市長跳腳　綠：政院一切依立院決議「想追討可找藍白委」

▲▼「冤有頭債有主！藍白惡刪總預算，全民受苦」記者會。（圖／民進黨提供）

▲「冤有頭債有主！藍白惡刪總預算，全民受苦」記者會。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

中央政府總預算遭大幅刪減2075億，其中，在野黨通刪939億，要求行政院自行刪減636億。行政院調節後刪減地方的一般性補助款，讓各地方政府預算短少約1%，引起在野黨強烈反彈，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕也為相關補助砲打中央。民進黨今（28日）召開記者會表示，縣市補助預算遭調降，就是當初藍白立委胡亂刪減預算造成的傷害，藍白惡砍預算，讓中央預算短缺，不得不做出暫緩編列一般性補助款的決定，過程中行政院一切合法、一切依照藍白立委決議的要求，如果地方政府首長想追討原先的一般性補助款，應直接向藍白立委究責。

▲▼「冤有頭債有主！藍白惡刪總預算，全民受苦」記者會。（圖／民進黨提供）

▲▼「冤有頭債有主！藍白惡刪總預算，全民受苦」記者會。（圖／民進黨提供）

▲▼「冤有頭債有主！藍白惡刪總預算，全民受苦」記者會。（圖／民進黨提供）

民進黨發言人吳崢、韓瑩共同召開「冤有頭債有主！藍白惡刪總預算，全民受苦」記者會，韓瑩強調，本次總預算爭議罪魁禍首就是藍白立委，由黃國昌、吳春城、麥玉珍委員以及傅崐萁、林思銘、王鴻薇委員等藍白立院黨團幹部，聯手通過提案通刪939億，更要求行政院自行刪減636億；誇張的是，總預算三讀後的法案，條文內更無法明確計算出宣讀後總刪減額為何，創下史上首度總預算三讀後，無法確定總預算、確定總額，導致外界完全無法獲知立法院總預算案審議的結果，造成中央政府部會機關運作的窒礙難行。

韓瑩更表示，除了2025年總預算刪減數是史上最多外，對照馬英九及蔡英文政執政時期，從2009到2024年度總預算平均刪減率為1.19%，2022到2024年度總預算平均刪減率更只有1.1%，相較之下，2025年度總預算的刪減率高達6.63%，也創下史上新高；2025年度總預算爭議，就是因為藍白在立法院亂搞，才會造成中央政府預算的短缺，不得不做出暫緩編列一般性補助款的決定，如果地方政府首長想追討原先的一般性補助款，應直接向藍白立委究責，指出是其聯手刪除中央預算，導致一般性補助款遭取消，讓地方民眾受苦。

吳崢表示，國民黨說行政院違法刪除地方預算，首先，根據藍白立委提案的原始文件載明，藍白立委要求刪除939億中沒有指定的項目行政院必須「另予補足」，意思就是國民黨、民眾黨立委，根本不知道要刪什麼名目、找不出要刪的對象，大筆一揮就要求行政院刪掉939億，這就是鴨霸、這就是不做功課，立委這麼好當的嗎？此外，提案案由第一句就寫「中央各機關及所屬」，而一般性補助款就是編列在財政部底下的預算，當然是中央機關預算。過程中行政院一切合法、一切依照藍白立委決議的要求。

吳崢表示，中央政府自2017年以來給地方政府的「一般性補助款」逐年增加，從2017年的1612億，平均每年近增加一百億以上，到了2024年來到2303億，而原本2025年度行政院編列一般性補助款，更再大幅成長200億，來到2501億的史上新高。無奈爆炸性的轉折就是藍白立委不合理強刪總預算，更逼行政院自刪636億。藍白聯手利用立法院多數就蠻橫、暴力、不講理，也導致地方政府受波及。

吳崢繼續說，民進黨執政以來，中央對地方財政支持，讓地方財政改善。數據顯示，六都歷年歲計賸餘，2016年是負51.3億，2018年最為吃緊來到負224.7億，到了2024年已經由負轉正，來到正401.3億，代表民進黨執政九年間，統籌分配款增加、財政支持、補助款年年上升，所以六都財政好轉。在非六都的其他縣市部分，2016年歲計賸餘為37.4億，到了2024年則來到307.3億，因此無論六都或非六都各縣市，在民進黨政府的規劃支持下，原本一切都往好的方向發展。

吳崢補充表示，藍白要求行政院自刪636億，不是一筆小數目，不是東挪西湊可以拼出來的，最後只好無奈暫緩編列一般性補助款。以其他政策做比較，例如擴大租金補貼4年300億、永續提升人行安全計畫4年400億、健康台灣深耕計畫5年489億或是中小微企業多元振興發展計畫116億，要砍掉如此大的項目，才能滿足藍白不理性的要求，哪一項政策不重要？哪一項政策可以砍掉？因此，暫緩編列一般性補助款，是沒辦法中的最後辦法。

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