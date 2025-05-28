英系、賴系再搶中常委懸缺　王世堅曝1不成文規定：應是陳淑華接任

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨前立委蘇治芬因接任中央畜產會董事長，不得兼任黨職，因此辭去民進黨中常委，民進黨今（28日）召開中執會提請討論互選一席中常委，對於懸缺一名中常委，同屬英系的綠委王世堅受訪時表示，照黨的規定，以黨員當初選舉，確實中常委的遞補應該由原派系推舉，相信各派系都會支持，黨過去的例子就是如此，所以應該是台中陳淑華議員。

民進黨去年中常委選舉相當戲劇化，屬於鄭文燦系統的桃園市議員呂林小鳳故意蓋廢票，最後三席中常委「四抽三」，蘇治芬、洪申翰、遭正國會開鍘的立委陳亭妃抽籤成功抽中中常委。相較之下，而原本呼聲高的綠委林宜瑾，則在抽籤環節中落馬。

民進黨今下午召開中執會，討論互選一席中常委。英系認為，應該由同派系的人出任中常委；不過，當時沒中籤的林宜瑾也被視為可能人選。

對此，王世堅表示，林宜瑾委員當然也很適合，但按照過去相關不成文規定，相信黨內每位領導人都會遵守，這也很合理，蘇治芬也是先擔任中常委才又被派任工作，那份工作過去也沒有要求不能擔任黨職，事後要求才辭掉，否則以蘇治芬黨政資歷，是民進黨非常好資產，為黨奉獻心力，相信黨一定依照過去不成文默契，由蘇治芬所推舉的中執委接任，應該是這樣沒錯。

對於林宜瑾停權到3月，她個人助理費爭議會不會再引起討論？王世堅指出，林宜瑾的事情他真的不清楚，如果她有意中常委，那是她的權利，自己很敬重林宜瑾，相信她也會尊重黨過去的往例，就是由蘇治芬推舉的人選遞補，他也評估「張嘉玲可能沒這個意願，所以應該是台中陳淑華議員」。