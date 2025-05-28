遭綠委控「與名嘴一起嗆南部低端」　葉元之轟造謠：我什麼時候講了

▲葉元之於節目反擊許智傑指控。（圖／翻攝自YouTube／不演了新聞台）

記者郭運興／台北報導

名嘴朱凱翔近日與國民黨立委葉元之錄製節目，過程中朱凱翔提到「2021核四重啟時，都是南部低端灌票」。綠委許智傑今（28日）更發文批評，葉元之放棄掙扎了嗎？竟然一搭一唱，嗆南部鄉親是低端人口，就是為了罷免添加柴火。對此，葉元之反擊，有必要造謠到這個地步嗎？第一，他沒有講過這個話，第二，許智傑有譴責過柯建銘失言嗎？難道沒有公開阻止柯建銘的都要罷免、開除嗎？現在已經無限上綱到朱凱翔講什麼都要他負責？

近日葉元之、朱凱翔於節目熱烈討論核能議題，過程中朱凱翔開罵，「2021核四重啟的時候，X！都是南部在灌票耶，去看一下選票結構，北部都是支持的耶，北部的老百姓都是支持的，甚至中部也是支持，都是南部的低端在那邊灌票」，而一旁的葉元之僅是拿起水來喝，並未駁斥，後續葉元之也因此遭到綠營支持者批評。

許智傑更發文指控，葉元之放棄掙扎了嗎？竟然和性騷犯一搭一唱，嗆南部鄉親是低端人口，葉元之還嗆廢棄光電板要放南部，就是為了罷免添加柴火，大家三階高票同意罷免葉元之。

對此，葉元之於節目《吃飽來打臉》回應，為什麼會說他認同？他有說認同嗎？直播就是大家講大家的，不見得會一直都很專心，現在已經無限上綱到主持人朱凱翔講什麼都要他負責了？

葉元之表示，民進黨團總召柯建銘那時候花蓮地震失言，難道所有民進黨沒有譴責的立委全部都要罷免嗎？花蓮地震有死傷，還被柯建銘稱「老天有眼」，沒有公開阻止柯建銘講這個話的人都要罷免、開除嗎？

葉元之直言，現在無限上綱到這個地步了，變成什麼事情都要他負責，只是因為罷免就要小題大作，現在還出現「葉元之談南部低端」、「葉元之跟朱凱翔侮辱南部人」，自己什麼時候講了？什麼時候汙辱了？有必要造謠到這個地步嗎？

針對「許智傑指控」，葉元之也反擊，許智傑也在蹭這個聲量，但第一個他沒有講過這個話，第二個許智傑有譴責過柯建銘的失言嗎？沒有的話是不是要罷免？許智傑為了要選市長，一直蹭他，蹭到很難想像。

▼許智傑發文指控葉元之批評南部低端。（圖／翻攝自Facebook／許智傑）