正妹房客超髒！衛生棉、垃圾亂堆「還有蟑螂窩」　房東當場崩潰

圖文／鏡週刊

馬來西亞一名男子近日在臉書社團分享驚心動魄的經驗，他原本想藉著幫忙修水槽的機會，認識幾名傳說中「比藝人還正」的女房客，未料一到現場看到骯髒環境當場崩潰，因為屋內不只衛生棉、垃圾堆滿地，還有蟑螂窩，髒亂程度令人瞠目結舌。

來自馬來西亞沙亞南的男子「沙魯」（Shahrul）近日在臉書社團「Deco Rumah Cara Kita」貼出4張房屋內的照片，可見餐桌上堆滿髒碗盤、飲料罐、零食包裝與油垢，地板同樣髒亂不堪，周邊更有明顯霉斑與蟑螂蹤跡。

另一張圖更誇張，大量垃圾袋、發霉鍋具與塑膠盒堆積在屋外，猶如小型垃圾場。臥室裡的床鋪凌亂，棉被、枕頭超骯髒，地板可見污漬與散落物。浴室更是噁心至極，馬桶與洗手台滿是污垢，牆壁斑駁。

▲ 餐桌非常骯髒，吃完的碗盤沒洗，地板也很髒。（翻攝「Deco Rumah Cara Kita」臉書社團）

沙魯發文寫道，姊姊曾稱她的房子租客「比藝人還正」，令他十分好奇。姊姊還稱有女房客反映水槽堵住，請他幫忙修理，說不定能遇到他的「肋骨女神」（指「真命天女」的意思），未料他到了租屋處卻目睹恐怖景象。

沙魯說明，他跟姊姊一起到租屋處，一到外面就開始不安，「外面滿地都是衛生紙和化妝棉！她們是都從窗戶直接丟出去的嗎？」但他仍保持正面心態，直到他姊開門，他形容，「呀～～天啊！！！那個發臭的味道簡直像是100天沒打掃！噁心死了！」

▲ 垃圾都堆在屋外，明顯很多天都沒丟垃圾。（翻攝「Deco Rumah Cara Kita」臉書社團）

沙魯接著描述屋內景象，「往裡面走一點，鞋子的臭味更是令人崩潰！天啊，她們怎麼能住在這種地方？還沒走到廚房我就滑倒了，因為地板全是油！我看到幾雙拖鞋，肯定是她們平常穿著拖鞋在屋裡走，油地板對她們來說根本是日常！」

沙魯崩潰說，「在我修水槽的時候，竟然看到蟑螂窩，還有蟑螂蛋！超誇張……我一看她們的廚房，天啊！鍋子裡是壞掉的米粉，桌上是發臭的美祿……我姊撐不住，直接衝出門說她要在外面等，快吐了！」

▲ 廁所馬桶布滿厚重黃垢，洗手台與牆壁也滿是污漬。（翻攝「Deco Rumah Cara Kita」臉書社團）

沙魯修好水槽後，他和姊姊等女房客們回來，此時姊姊已經準備好要把她們趕走。女房客回來後，沙魯看到這些「仙女」直呼，「媽呀，這也太正了吧！皮膚白皙、妝化得超精緻！但她們的行為……簡直像惡靈！為什麼我說她們是惡靈？因為我姊的衣櫃斷了、床也壞了、窗戶破了、牆壁打洞打到裂開、浴室髒得要命，整間房子全毀了！」

後來，姊姊冷靜告訴這些美女說，弟弟已經幫忙修好水槽，但請她們整理好東西、明天就搬走，不想再看到她們出現在這房子裡。女房客們紛紛傻眼，接著苦苦哀求，解釋稱她們太忙沒空整理。

沙魯臨走前還撂下狠話，「我原本以為我的肋骨會震動，結果現在是我的手和腳在震動，真想賞妳們一人一巴掌！」令這些女房客當場漲紅了臉。沙魯寫道，「現在才知道害羞？妳們的衛生棉亂丟不覺得丟臉？內衣褲掛得到處都是也不覺得丟臉？那條掛在窗邊本來是白色現在變黑的內褲能不能快點丟掉啊？噁！」

▲ 臥室裡的床鋪凌亂，棉被、枕頭、床墊都超骯髒。（翻攝「Deco Rumah Cara Kita」臉書社團）

於是，從那刻起，沙魯就不再當「顏控」，因為「每次看到濃妝女，我就會聯想到骯髒的家！」如今沙魯已經結婚，老婆長相普通，但很愛乾淨、很勤勞單純。最後沙魯給網友忠告，「要找另一半，請先了解她的家庭和朋友，看她的性格和生活方式。多去拜訪她爸媽，問問她的室友她在家是怎樣的。這樣，願真主保佑，你就不會選錯人。」

貼文一出引發熱議，許多網友看到照片，驚呼太噁，「天啊，怎麼能住在那麼髒的地方？尤其是廁所，根本無法想像，刷牙都覺得噁心」、「囤到這麼多垃圾，等誰來幫她們丟」、「要吐了」。還有人說，「不過所有漂亮女生都那麼髒啦，我告訴孩子，漂亮不重要，乾淨才是最重要的」。

▲ 沙魯的分享在網路上引起熱議。（翻攝「Deco Rumah Cara Kita」臉書社團）

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