在野黨不滿原民禁伐補償未追加預算　行政院5億預算仍凍結

▲行政院秘書長龔明鑫、主計總處公務預算處專委吳銘修出席內政委員會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院內政委員會今（28日）處理行政院單位預算凍結案。針對原住民禁伐補償經費的爭議，由於行政院未依承諾辦理追加預算支應，在野立委不願解凍「行政院114年度單位預算」5億元，經協商未果後，召委張宏陸宣布，第二案到第六案共計1.42億元同意動支，第一案則繼續凍結，另定期處理。

根據行政院報告，「114年度預算」被凍結5億、「業務費」凍結70%約1.2億、「一般行政預算」凍結1000萬，一般行政中的「檔案管理典藏掃描及維護」預算凍結300萬元、「性別平等業務預算」凍結150萬、「個資保護委員會籌備業務預算」凍結100萬、「營建工程預算」凍結500萬、「資訊管理預算」凍結150萬。

由於日前行政院統刪各地方政府一般性補助款25％，引發在野黨及地方政府不滿，國民黨團昨（27日）深夜發布甲動令，要求黨籍立委今9點開始要全程參與會議，民眾黨立委麥玉珍、無黨籍高金素梅質詢時則批評行政院違法濫權，撂話不放行解凍案。

民進黨立委方面，李柏毅、黃捷都提到，國防經費、撥補勞保、租金補貼的住宅基金等，能不能刪？全部不能刪，且這636億也刪到高雄的補助款，「冤有頭債有主，誰刪的誰負責、藍白負責」。蘇巧慧則說，國家整體預算就這麼多，被砍掉這麼高額，今天沒有動到一般性補助也會動到其他預算，每一塊都會痛，源頭就是藍白亂砍預算。

在結束詢答後，委員會自中午12點左右開始處理預算解凍案，張宏陸詢問現場立委是否准予動支？民進黨立委皆無異議，國民黨立委牛煦庭、許宇甄及無黨籍立委高金素梅針對「114年度預算」凍結5億元高喊有異議，其餘則同意動支。

經協商後，第二到第六案均同意動支，在協商第一案時，高金素梅表示，11月7日所有在野黨在行政院開會，院長親自簽名辦理追加預算予以支應原住民禁伐補償；今年1月10日，行政院給她的公文指出，禁伐補償經費貴院朝野黨團根本院會商決議採追加預算方式辦理，且配合禁伐補償金發放期程，規劃在第11屆立法院第3會期辦理追加預算籌編事宜。

高金素梅質疑，從頭到尾都告訴大家要用追加預算，現在卻答不出來、要讓原民會自己處理，原住民是小偷嗎？原住民禁伐補償為什麼不用追加預算？為什麼？給原住民朋友一個說法。